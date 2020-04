Danna García sufre discriminación por sus vecinos al volver a enfermar

La actriz colombiana, Danna García, quien anunció recientemente que había recaído en la enfermedad de coronavirus, cuenta con tristeza que tras conocer los resultados de los exámenes ha sufrido discriminación por parte de sus vecinos del edificio.

La protagonista de Pasión de Gavilanes de 42 años aprovechó las redes sociales para anunciar la difícil situación que vive después de saber que tenía nuevamente coronavirus. La actriz señaló que cuando dio positivo de nuevo al coronavirus vive una fuerte discriminación por parte de los vecinos del edificio los cuales tienen miedo de contagiarse del coronavirus.

Lee también:Danna García anuncia triste noticia; recayó en su enfermedad

La actriz confesó que de tanta discriminación que ha sufrido, los vecinos no la dejan usar el ascensor por lo cual tiene que bajar y subir las escaleras que son un número considerable, y que lo más difícil es que afecte su salud debido a que tiene problemas en los pulmones por lo cual casi termina asfixiada.

“En estos momentos de crisis es cuando se conocen las personas; vivo el ser acosada por mis vecinos por el virus”, comentó

Sin embargo, Danna a pesar de tomar las medidas necesarias para no contagiar a nadie no le permiten a los vecinos utilizar las áreas comunes. García desea hacer conciencia de las situaciones sobre el coronavirus a sus seguidores a través de sus redes sociales. Tras el anuncio su seguidores se mostraron solidarios mostrando apoyo y cariño para que sea fuerte.

Danna comentó que no padecía los síntomas graves de la enfermedad, pero aun así tomó las medidasnecesarias para no transmitir el virus. La actriz tomó la decisión de aislarse en un hotel para no perjudicar a nadie, pero, sin embargo, estuvo un tiempo hospitalizada para realizar las pruebas correspondientes y brindarle la atención que necesitaba.

El doctor que la estaba atendiendo la dio de alta por lo cual debido a que el virus había desaparecido.

Hoy me hice otra prueba de Covid. La entregan la otra semana. Pero como no me dejan usar el ascensor los vecinos, bajé y subí asfixiada de tanta escalera por mi problema de pulmones.. Ufff, sin palabras. — Danna Garcia (@DannaGarcia) April 26, 2020

Después de saber que le había ganado al virus, pero no todo era bueno pues mediante su perfil de Instagram dio a conocer a sus seguidores que se realizó otras pruebas para descartar el virus, por lo cual volvió a salir positivo teniéndolo nuevamente con síntomas diferentes como la primera vez.