Danna García revela que 'Pasión de Gavilanes' no fue lo mejor para ella

"Pasión de gavilanes" fue una producción televisiva del año 2003, que sin duda, fue considerado como fenómeno televisivo de aquella época en Colombia. El elenco estuvo a cargo de estrellas como Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown.

Sin duda, el melodrama marcó a toda una generación a partir de sus diversas historias de amor, y 17 años después, ha salido a la luz, declaraciones de algunos de sus protagonistas con lo que se conoce como el detrás de cámaras de la inovlvidable producción de Telemundo a través de las cuales, varios secretos que estaban muy guardados, están siendo ventilados.

El pasado 3 de mayo, cuando hacía una transmisión en vivo, la inolvidable Norma Elizondo, aseguró que la experiencia de las grabaciones de la exitosa telenovela no fue la mejor al menos para ella.

Así mismo, Danna hizo referencia a que su participación en la telenovela generó ciertas envidas entre sus compañeras actrices.

"Nos habían vendido a todos como que éramos 6 protagonistas y creo que ese fue parte del problema de que yo no encajara bien, porque cuando empiezan los personajes de Mario y mío a ser como que en historia un poquito más protagonistas eso no cayó muy bien. No era culpa mía, pero terminas cargando el marrón, como dicen en España", compartió Danna.