Danna García anuncia triste noticia; recayó en su enfermedad

Danna García fue una de las primeras actrices que anunció que se había contagiado de coronavirus. Fue a mediados de marzo cuando la colombiana anunció que desafortunadamente habían contraído coronavirus tras un viaje en familias a Europa. La actriz de Pasión de Gavilanes desde entonces ha mantenido a sus fans informados de su estado de salud, y recientemente anunció que recayó en el coronavirus.

Fue días después de la lamentable noticia cuando Danna García preocupó a sus fans al compartir un video donde se le veía en una camilla y con óxigeno, la colombiana fue trasladada en ese momento de emergencia a un hospital tras presentar complicaciones debido al coronavirus.

"Estoy en cuarentena porque tengo todos los síntomas del coronavirus. Estoy bien, aislada. Evito contacto con personas. Me deja en shock que veo a gente en bares y discotecas. ¡Esto es grave! Hay que evitar el contacto, ¿por qué somos tan tercos?. Los que tenemos síntomas que no son de vida o muerte, o sea que no nos falta la respiración y no nos estamos asfixiando literalmente, nos dicen que nos quedemos en casa porque no hay suficiente material reactivo para hacer pruebas”, señaló en su momento la actriz.

Tras unos días de recuperación, nuevamente Danna García señaló que recayó en el coronavirus luego de hacerse los éxamenes y dio positivo. “¡¡Antes que nada gracias por todo!! Los quiero, tengo que compartirles algo... tengo nuevamente COVID-19. Saldremos adelante otra vez”, señaló la actriz colombiana.



La actriz tomó con optimismo está noticia e incluso compartió imágenes sonriendo a petición de una persona cercana.

“Una persona cercana me escribe que no ponga fotos sonrientes si tengo Covid-19. Mi respuesta es: ya es suficientemente difícil esta situación como para sentir autocompasión. Es momento de estar positivos y luchar para salir adelante", mencionó.