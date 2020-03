Danna García, actriz de Pasión de Gavilanes, tiene coronavirus

Danna García, quien interpretó a Norma Elizondo en la telenovela Pasión de Gavilanes informó que padece coronavirus. La actriz colombiana de 42 años indicó que viajó con su familia a Europa por lo que al regresar notó que algo no estaba bien en su cuerpo, presentaba los síntomas del virus que tiene en alerta al mundo, el coronavirus.

Fue a través de sus redes redes sociales que la actriz informó que tenía coronavirus por lo que se encuentra en aislamiento. Los médicos le señalaron que se quedara en casa siempre y cuando no presentara falta de oxígeno.

Danna García manifestó que lo que más extraña es no estar junto a su bebé y a su esposo, con quienes, por medidas de seguridad no puede tener contacto.

"Gracias doctores y enfermeras del mundo. En estos momentos difíciles que atraviesa el mundo con el COVID-19, seamos solidarios y cuidémonos entre todos. Gracias a todos los trabajadores de salud por el trabajo intenso que están haciendo! Como a muchas personas les ha pasado, mi trabajo está suspendido y #yomequedoencasa”, compartió la actriz en su cuenta de Instagram acompañado de un video en donde doctores piden a las personas quedarse en casa.

"Quédense a salvo, quédense en casita, no más bares, no más discotecas, no más eventos por favor, esto no va a parar, depende de ti y de mí", señalaba el video.

Danna García Osuna mejor conocida en el mundo del espectáculo como Danna García es una actriz colombiana que ha trabajado en telenovelas como Un gancho al corazón, Bella Calamidades , Que bonito amor y Pasión de Gavilanes, con en está última ganó más popularidad. Actualmente Danna García está casada con el poeta, novelista y ensayista español Iván González con quien tiene una hija.