Danna García: Tardaron 80 horas en confirmar mi diagnóstico

Hace unos días la actriz colombiana Danna García manifestó que dio positivo a la prueba del coronavirus por lo que tuvo que quedarse en cuarentena y que afortunadamente su esposo e hijo se encuentran bien. Fue hace un par de horas en que la actriz preocupó a sus fans de Instagram , pues compartió un video en donde estaba recostada en una camilla y con cubrebocas.

Aunque en el video la actriz no explicó que es lo que sucedía fue en el programa ‘De Primera Mano’, que la conductora Mónica Noriega señaló que Danna García tuvo dificultades para respirar, fiebre y un intenso dolor de cabeza, por lo que tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital. Hasta el momento no se sabe cómo la actriz se encuentra de salud, pues ya no ha informado a sus fans como se encuentra.

Cuando la actriz de Pasión de gavilanes se enteró que había dado positivo al coronavirus compartió lo que había vivido antes y después de conocer este resultado. Las horas de incertidumbre que pasó antes de saber si tenía está enfermedad, sin embargo, manifestó que algo que la desconcertó aún más fue las horas que tardaron los médicos para entregarle los resultados del examen del COVID-19.

“Se tardaron casi 80 horas en darme el resultado, yo no sé si me están contando entre los contagiados aunque mi prueba ya salió y dice positivo a Coronavirus”, señaló.

La actriz de Un Gancho al corazón señaló que era complicado encontrar un lugar donde te hagan el examen pero además, externó su preocupación por aquellas personas que no cuentan con el dinero para poder gestionar este gasto, pues la prueba para saber si tienes coronavirus es costosa.



“En México la prueba vale dinero. Me parece muy triste porque millones de personas que tienen que priorizar gastos, que viven en condiciones muy difíciles, no van a tener para pagar la prueba”, indicó.

Afortunadamente la actriz pudo viajar a México, pero en su vuelo, manifestó que había muchas personas que estaban estornudando y con mascarillas especiales.

La actriz ha recibido un sinfín de muestras de cariño por parte de un sus fans con mensajes alentadoras para su pronta recuperación.

“Que dios te proteja y te ayude igual a los que estan tan bien enfermitos que dios los ilumine y los proteja que los sane amen .. en el nombre de dios todopoderoso se recuperen pronto”, “Wow que triste excelente actriz espero que se recupere pronto”, fueron algunos de los comentarios.