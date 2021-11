Danilo Carrera revela si terminó con Michelle Renaud por infidelidad

El presentador, modelo y futbolista ecuatoriano, Danilo Carrera habló de su ruptura con la actriz mexicana, Michelle Renaud, y aclaró de una vez por todas si su romance llegó a su fin por infidelidad.

Fue durante un encuentro con diversos medios de comunicación que Danilo Carrera aclaró los rumores que vienen circulando desde hace unos días respecto a que Michelle Renaud le fue infiel con el actor Matías Novoa. El protagonista de Contigo Sí fue muy claro y desmintió que su ex le hubiera sido infiel.

"Nunca. No hubo infidelidad ni de su parte ni de la mía, esos sí les digo; ni lo vuelvan a mencionar porque me molesta que mencionen cosas de ella que no son ciertas", expresó visiblemente molesto.

Lee también: Con pantalón abajo, Chiquis Rivera presume prenda de encaje

Danilo Carrera fue muy claro y aseguró que siempre estará ahí para defender a su ex, a quien considera un increíble dama. "Y yo sé que siempre la voy a defender y voy a estar ahí para ella, como sé que ella va a estar ahí para mí", sentenció. El actor indicó que todo lo que vivió con Michelle Renaud fue increíble y que al igual que todas las parejas tuvieron problemas pero descartó que terminaron por infidelidad.

"Es más (Michelle Renaud), es una dama, una mujer increíble; es una mujer que cuando estuvimos juntos dio toda una relación padrísima muy bonita en la que había diferencias y es más difícil terminar cuando hay diferencias que cuando hay infidelidad", agregó.

Respecto a que pensaba de los rumores que circulaban de que ella tiene una relación con Matías Novoa, Danilo Carrera aseguró enun primer momento que no lo conocía, para posteriormente expresar que la actriz tiene derecho a andar con quien ella quiera.

"No sé quién es Matías Novoa. ¡Ah, el de la película! Cuando estás soltero puedes salir con quien quieras. Yo no puedo negarlo o confirmarlo, si me preguntas a mí te diría que no, pero te puedo asegurar que la infidelidad no hubo, cuando terminamos fue decisión nuestra y ya pasaron muchos meses", finalizó.

Lee también: Ariadne Díaz exhibe curvas en vestido negro de transparencias, al estilo Aracely Arámbula

Síguenos en