Danilo Carrera fue deportado por las autoridades egipcias por coqueto

Tras culminar con las grabaciones de la telenovela “Contigo sí”, en la que interpretó a un villano, Danilo Carrera emprendió un viaje para relajarse y su destino fue Egipto, país en el que fue a “tirar rostro” y a conquistar corazones, pero no contaba con que esa conducta no está permitida en aquella nación y las autoridades egipcias lo deportaron.

El actor ecuatoriano de TV compartió en su perfil de Instagram varias imágenes y videos de lo bien que se la estaba pasando en la tierra de los faraones; uno de los clips que más llamó la atención fue en el que aparece con una bailarina a sus espaldas y ello fue razón suficiente para que fuera deportado por coqueto.

Y es que en Egipto coquetear con las mujeres no está permitido, por lo que su conducta no fue aprobada por las autoridades, que decidieron deportarlo de ese país y a Danilo Carrera no le quedó más que salir de dicha nación lo más pronto posible, pues no tomó en cuenta que las costumbres en esa región son diferentes a las que se siguen en Latinoamérica.

De acuerdo con el programa “Chisme No Like”, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristáin, al escritor y también futbolista se le hizo fácil ir a “tirar rostro” a Egipto y coquetear con las mujeres de por allá, pero esta conducta está prohibida en el país africano e inmediatamente fue requerido por las autoridades.

Las evidencias estaban en su misma cuenta de Instagram, donde compartió varios videos y uno sobre todo fue el que llamó la atención, pues se grabó en un evento con una bailarina, de quien se dice, es hija de un acaudalado jeque árabe, por lo que no pasó desapercibido este comportamiento y se tomaron medidas rápidamente.

Danilo Carrera fue señalado por ser causante de alboroto por su belleza física, además de que se mencionó que la bailarina en cuestión le había regalado una costosa joya al actor, lo cual significa una promesa de amor en aquel país, por lo que fue “invitado” a abandonar Egipto lo más pronto posible.

“Hay varias situaciones porque fueron varias mujeres, yo me imagino que en el papelito quedó que la deportación era por guapo, por el escándalo que desató entre las mujeres de ese país, y una de esas mujeres es una bailarina súper conocida, que resulta que le regaló un anillo que pertenece a la joya de la corona de no sé quién”, comentó Elisa Beristáin.

“Es hija de un jeque y el anillo significa compromiso, y si el jeque ve que este chico sólo está jugando es peligroso, porque es una sociedad muy machista… Primero lo sacaron del evento, donde hay baile, está la bailarina, se subió al escenario… Del evento lo echaron y el país decidió que se retire”, agregó Javier Ceriani.

Danilo Carrera habría sido deportado a Ecuador, su país de origen, y una historia de Instagram de él lo muestra dentro de un avión, pero no se ha pronunciado al respecto sobre su presunta deportación de Egipto por una conducta inapropiada con las mujeres de aquella región, simplemente quedan como pruebas y recuerdos sus fotografías en el perfil de Instagram. Checa el video a partir del minuto 41.

