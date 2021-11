Danilo Carrera confirma separación con Michelle Renaud, le desea lo mejor a su ex

El actor y modelo ecuatoriano, Danilo Carrera rompió el silencio y confirmó su rompimiento con Michelle Renaud, quien hace unos días compartió unos misteriososo mensajes a través de sus redes sociales en los que refirió que prefería construir sueños sola y caminar a ellos que estar acompañada de alguien que se ve en otro lado.

Fue durante un encuentro con diversos medios de comunicación que Danilo Carrera explicó que de hoy en adelante evitará hablar de su vida privada, pero compartió que en estos momentos está soltero, pues la relación que tenía con Michelle Renaud llegó a su fin.“Estoy soltero, no tengo nada más que decir de eso. Creo que mi vida últimamente la he mantenido privada, ya están enterados de la situación”, expresó el protagonista de la telenovela Quererlo todo de Televisa.

El actor ecuatoriano confesó que pese a su ruptura, él está tranquilo y feliz; respecto a si piensa en una reconciliación, detalló: “Estoy feliz, contento… No sé, no te podría decir qué va a pasar en el futuro, pero no, hoy no (hay reconciliación)”, sentenció el actor el galán de ‘Contigo Sí’.

Respecto a que su separación se debió a que hubo infidelidad, el galán de telenovelas descartó esté rumor y además, aprovechó para enviarle un emotivo mensaje a Michelle Renaud, a quien considera una mujer maravillosa.

“Le deseo lo mejor, es una persona maravillosa e increíble, se merece lo mejor y le mando muchísimo amor… Nunca (hubo infidelidad), es más una dama, una mujer increíble y cuando estuvimos juntos dio todo por una relación muy bonita, había diferencias... No hubo infidelidad ni de su parte ni de mi parte, se los digo”, dijo Danilo Carrera.

Fue el pasado 25 de enero cuando Danilo Carrera y Michelle Renaud dieron a conocer a través de sus redes sociales que su noviazgo había llegado a su fin, sin embargo, meses después se les volvió a ver juntos, sin dar muchos detalles de su reconciliación pero se dejaron ver juntos en algunas publicaciones en Instagram.

Y hace unos la protagonista de novelas compartió un mensaje en el que daba a enteder que ya no tenía nada que ver con el actor ecuatoriano.

"Este año estar soltera me ha enseñado que es mejor construir sueños sola y caminar a ellos a estar acompañada de alguien hermoso que se ve en otro lado, que es mejor tener un buen amigo que un punching bag, que la risa y la magia no es cuestión de sincronía es cuestión de alegria y como dice Pratik Akkawar: “Si estás fantaseando con el amor, todavía eres soltero en el interior de tu corazón, sin importar cual sea tu relación actual", fue el mensaje que compartió Michelle Renaud y que desató los rumores de que la pareja había culminado su romance.

