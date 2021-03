Danilo Carrera confiesa que guarda luto a su relación con Michelle Renaud

Tras terminar grabaciones de "Quererlo Todo" (2020-2021), el actor Danilo Carrera estuvo unos días en Miami, Florida, y posteriormente viajó a su natal Guayaquil, Ecuador para promocionar su libro "Cuando nadie me ve". Y dijo, guardar luto a la relación sentimental que tuvo con la actriz Michelle Renaud.

Fue a finales de enero de 2021, cuando Danilo Carrera y Michelle Renaud, daban a conocer su decisión de terminar con su relación sentimental, pero es un hecho, que aunque su relación como actores y como "buenos amigos" sigue, se extrañan en el terreno del amor; pues hasta la propia Michelle ha revelado que su hijo Marcelo extraña en casa a Danilo.

Es por eso que Danilo Carrera, protagonista de "Quererlo Todo", de Televisa, ha revelado que por el momento, le guarda luto a la relación que tuvo con Michelle Renaud y que ni siquiera piensa en salir con nadie. Así lo reveló a un medio ecuatoriano:

Lee también: ¡La súper figura de Michelle Renaud sin implantes, desde la playa!

"Soy muy intenso en todo y he amado tanto. Con Michelle viví momentos mágicos, visitamos maravillas del mundo, viajamos, hemos crecido junto y maduramos; sería tonto borrar todo esto. Estoy llevando un luto, por eso no salgo con nadie ni lo he pensado... Como ella lo dijo en una entrevista: 'espero que Danilo cuide mi corazón'; y sí, se lo cuidaré".

Por otro lado, el actor de 32 años, dejó ver que desea regresar al lado de Michelle, aunque sea para tener un reencuentro, pues su relación sentimental, se ha dado en medio de su amor: "Espero que sí haya un reencuentro".

Y es que, en diversas entrevistas, tanto Danilo Carrera como Michelle Renaud, han dicho que el amor que sienten el uno por el otro es muy grande; sin embargo, en su momento, revelaron que la causa de terminar con su relación se debe a que sus planes no apuntan para el mismo lado; no obstante, no están cerrados a la posibilidad de que en algún momento puedan regresar.

Lee también: Michelle Renaud revela por qué terminó con Danilo Carrera

"No le puedo cerrar la puerta a una persona que lo único que ha hecho es darte amor, ayudarte a ser mejor, que ha entregado todo por ti. Que ha sido una persona a la que siempre vas a querer de una manera u otra, eso te lo puedo decir ahora, ¿qué va a pasar? ya el tiempo dirá. Te digo es una persona hermosa, mágica, pienso en ella y ya me enamoran más, me empiezo a reenamorar, más de lo que ya estoy, no lo sé, vamos a ver qué pasa".

Los fanáticos de la pareja, consideran que deberían estar juntos porque el amor que se tienen es muy grande. Pero en su momento, fue Michelle Ranaud quien reveló que si ambos tomaron la decisión de hacer una pausa en su relación, fue debido a situaciones que por el momento, no se pueden resolver:

"Platicamos y queremos diferentes cosas; yo quiero una familia, yo quiero hijos, él también pero no ahorita. Tenemos la misma edad, tenemos 32 años, yo estoy adelantada en procesos... yo tengo un hijo, ya quiero otro hijo, ya pronto... también dicen que vivimos juntos, nunca vivimos juntos", contó en un live de instagram Michelle Renaud.