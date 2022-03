Danilo Carrera aclara si realmente fue expulsado de Egipto por coqueto

Hace unos días, el nombre del actor Danilo Carrera se convirtió en tendencia en redes sociales debido a una presunta deportación que habría sufrido de Egipto luego de causar revuelo por su aspecto físico entre las mujeres de aquel país, además de coquetear con ellas, una conducta que no está permitida en dicha región.

La información dada a conocer por el programa Chisme No Like aseguraba que el villano de “Contigo sí”, melodrama de Televisa, había sido expulsado de Egipto por coqueto y guapo, luego de relacionarse con una bailarina muy famosa de aquella zona, por lo que las autoridades lo habrían deportado.

Sin embargo, Danilo Carrera rompió el silencio y aclaró si realmente fue expulsado de Egipto por conductas inapropiadas o por su físico, y sin admitir o negar todo, dio su propia versión de los hechos, eso sí, asegurando que no fue deportado y que él puede volver cuando quiera al país africano pues no hay ninguna orden de restricción en su contra.

Lee también: Danna Paola revela el motivo por el que se deshizo de Eleazar Gómez

El ex de Michelle Renaud contó en el programa “En contacto” lo que ocurrió en sus vacaciones por Egipto, país al que acudió acompañado por sus hermanos, y señaló que no lo deportaron como había sido el rumor que se manejó, sin embargo, admitió que sí hubo algunas situaciones que protagonizó por su físico.

“No, me quisieron sacar, pero a mí no me pueden sacar de ningún país”, manifestó el actor ecuatoriano, aunque reconoció que él y sus hermanos habían causado cierto revuelo entre las mujeres de aquella región por su apariencia física, además de que estrechó relaciones con una mujer, algo que está prohibido en aquella nación.

“No, yo entro mañana a Egipto otra vez. Lo que pasó es que los musulmanes vieron a cuatro ecuatorianos pinta que estaban causando revuelo, me hice muy cercano a una chica y nos caímos muy bien, pero eso no está permitido, un católico no puede estar con una musulmana”, comentó Danilo Carrera.

Durante su estancia en la tierra de los faraones, el histrión fue relacionado con una bailarina muy famosa de aquellos lares y él reconoció que sí salió con ella, pero que no pasó nada más, aunque sí hubo un par de incidentes que no pusieron en riesgo ni su integridad y su estancia en el país.

Lee también: Claudia Martín buscaría anular su matrimonio religioso con Andrés Tovar

“Sí, pero no es como lo cuentan”, señaló. En Chisme No Like también mencionaron que una mujer le había regalado un anillo muy valioso al actor y cuando fue cuestionado al respecto señaló: “Hubo otra chica que fue la que me regaló el anillo. Yo conozco una chica muy guapa, me le acerco, empezamos a conversar, lo intento dar un beso, porque nuestra cultura se saluda con beso, y me dice ‘no me puedes tocar’”.

Danilo Carrera aseguró que le ofreció su saco a esta mujer pues tenía frío y ella se fue y posteriormente regresó y le dio un anillo, agradeciéndole por el gesto que tuvo: “Me dio este anillo y me dijo que me iba a recordar para siempre, porque nunca un hombre había hecho algo así por ella. (En) Los antiguos egipcios, las mujeres le proponía matrimonio a un hombre regalándole una flor de loto o un anillo”, dijo, por lo que al preguntársele si le habían propuesto un compromiso, él sólo respondió “así dicen”.

El actor relató que con la chica del anillo salió en algunas ocasiones, algo prohibido, y fue ahí donde comenzó la situación de la comunidad musulmana que pretendió sacarlos del país a él y a sus hermanos, pero las mujeres fueron las que impidieron que fueran expulsados, por lo que se quedaron unos días más disfrutando de las playas, asegurando que no fue deportado en ningún momento.





Síguenos en