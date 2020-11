Daniela Magún: Jorge 'El Burro' Van Rankin le reveló infidelidad de su novio

La cantante Daniela Magún quien el pasado 05 de noviembre fue invitada al programa Pinky Promise de YouTube de la también cantante Karla Díaz de JNS, reveló un asunto amoroso de su pasado, y junto a la integrante de OV7, Mariana Ochoa, compartió con la audiencia del show detalles de una decepción amorosa del hace algunos ayeres.

El episodio número 19 del programa, mismo que fue decorado con detalles de Halloween y Día de Muertos, y para el que las tres estrellas de la música pop quienes también fueron parte del proyecto 90's Pop Tour, se disfrazaron de brujas, tuvo algunas interesantes revelaciones.

Magún, intregrante de Kabah, compartió como pocas veces lo hace, sus preferencias íntimas así como el divorcio por el que pasó durante el 2019, junto a su ex pareja, el empresario Jack Chernitsky con quien tuvo dos hijos de nombres Julián y Liam y se casó en 2006.

Sin embargo, luego de hablar cómo han tenido que enfrentar con su familia el asunto de la pandemia que tomó por sorpresa a toda la humanidad, Daniela contó sobre una desafortunada anécdota de cuando apenas estaba en la flor de su juventud, misma que vivió junto con Jorge 'El Burro' Van Rankin, actual conductor de "Hoy".

La también conductora de "Netas Divinas" dijo que cuando tenía 18 años, estaba en un evento y 'El Burro' le reveló que su enonces novio, engañaba a Dany con la novia del propio Jorge; esto antes de desfilar en un carro alegórico con motivo del Día del Niño en por Avenida Reforma de la Ciudad de México.

"Me acuerdo que estaba sentada en las escaleras del Auditorio Nacional, de malas, porque la verdad no era un evento que yo quería hacer. ¿Para qué les miento? No quería ir a saludar en el carro alegórico y tenía como 18 años, y en eso llega 'El Burro' Van Rankin, se me sienta atrás y me dice: 'Te tengo que decir algo' y le digo: '¿Qué? -"Tu novio y mi novia están ahorita juntos pintándonos el cuerno", dijo.

La cantante de "La Calle de las Sirenas", contó que aunque decepcionada de su novio por escuchar tal noticia, tuvo que subirse a dicho carro alegórico; pues ya era una actividad que estaba programada a realizarse.

"Me acuerdo que mi corazón empezó a palpitar... Los dos sufrimos ese día en el carrito alegórico, y entonces ahí voy, encima a saludar con la (mala) noticia", agregó sin revelar de quienes se trataba.

Por lo que Magún -al recordar el doloroso incidente de amores de juventud-, confesó el cariño que siente por el presentador de TV, con quien además de haber sido traicionados por sus parejas, tienen en común, haber incursionado al mundo de la farándula desde que ambos eran apenas unos adolescentes.

