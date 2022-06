Daniela Luján revela que Imanol Landeta es el amor de su vida: "No está prohibido"

La actriz Daniela Luján sorprendió al revelar en una reciente entrevista que el amor de su vida es nada más y nada menos que el retirado actor, Imanol Landeta, hijo del Manuel Landeta. La actriz aseguró que desde los cinco años el famoso le robó su corazón.

Fue durante su visita al programa ‘Pinky Promise’ de Karla Díaz que Daniela Luján confesó que por muchos años había guardado el secreto del gran amor que le tiene al ahora empresario, asegurando que no está prohibido porque no esta casado. La actriz de Televisa aseguró que su amor por Imanol Landeta no es reciente, pues desde que tenía cinco años, justo cuando inició su carrera en la telenovela “Luz Clarita” es que sintió esa atracción por el hijo de Manuel Landeta.

"Imanol Landeta es el amor de mi vida, es mi amor platónico, yo lo he dicho pin#”& mil veces en 'Envinadas' y en todos lados. Es el amor de mi vida desde los 5 años", dijo la actriz de “Una familia de diez”. Acto seguido, Karla Díaz, la interrumpió y le dijo: ¿pero esta casado", a lo que Luján rápidamente le aclaró que tenía una hija pero que no estaba casado.

"No está casado, pero tiene una hija, está divorciado. No está prohibido", dijo Daniela. Mariana Botas, quien también era una de las invitadas aseguró que estaba divorciado por lo tanto no estaba prohibido. A lo que Luján repitió las palabras de su compañera y amiga de Una Familia de Diez. Por su parte, Karla Díaz le hizo una invitación a Imanol Landemta a Pinky Promise’ para preguntarle si quería andar con Daniela Luján.

"Imanol ven a Pinky Promise y dinos si quieres andar con Dani", dijo la presentadora de televisión. Mariana Botas también aprovechó para mandarle un mensaje a Imanol Landeta : ".Imanol eres mi ex cuñado, que pedo, te estás perdiendo una viejota".

De pronto, Jessica Segura, quien también estaba de invitada en el programa, aseguró que el peor beso de su vida y en la ficción había sido con Imanol Landeta, pues fue la primera que besó al ex actor en la telenovela Velo de novia. "Era su primer beso de novela y de la vida. Yo fui el primer beso de Imanol", confesó Jessica. En defensa del actor, Daniela luján aseguró Imanol besaba delicioso por lo que no cree en las palabras de su amiga Jessica Segura.

Acto seguido, Jessica aclaró el porque de que Imanol besa feo. " Era un actor que hace mucho que no se ve, yo hice un caso de la vida real y me rompió toda mi madre. Era una escena de violación y el güey me agarró de las greñas, tipo así", dijo Segura.

