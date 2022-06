Daniela Luján le confiesa que Imanol que es amor de su vida y él responde.

Luego de que Daniela Luján asegurara durante su visita al programa Pinky Promise de Karla Díaz que el retirado actor, Imanol Landeta, era el amor de su vida, pues desde los cinco años está perdidamente enamorada de él, el ahora empresario no dejó pasar desapercibida está declaración de amor y le respondió a la actriz de Televisa.

En compañía de sus amigas, Jessica Segura y Mariana Botas, la protagonista de telenovelas como 'Luz Clarita' y 'El diario de Daniela' destapó el gran amor que siente por Imanol Landeta de quien esta enamorada desde niña. "Imanol Landeta es el amor de mi vida, es mi amor platónico. Yo lo he dicho pin*** mil veces en Envinadas y en todos lados. Es el amor de mi vida desde los 5 años", confesó la famosa en el programa Pinky Promise.

Pero no fue todo, ya que Daniela Luján aseguró que no todo estaba perdido con el ex actor, pues aunque tenía una hija, actualmente estaba soltero. "No está casado, pero tiene una hija, está divorciado. No está prohibido", destacó. Además, la actriz demistió que en el pasado ellos tuvieron un romance, pues de haber sido así, su vida sería otra.

Lee también: Mariana Botas hace a un lado a Martina de Una Familia de 10 y se convierte en Barbie con bañador

"Fue un rumor, si Imanol hubiera andado conmigo, yo sería otro pe** en la vida", señaló. La famosa también compartió que Imanol Landeta le escribió a través de sus redes sociales. "Imanol me escribió, eso pasó hace tres día, él me comentó en una historia, le contesté todo lo que me escribió, soñé con él y mi novio está al tanto de todo", dijo la actriz entre risas.

Cabe mencionar que no fue la única respuesta del artista que desde hace años vive alejado de los reflectores, pues luego de que Daniela Luján expresará una vez más que él era el amor de su vida, a través de sus historias de Instagram, Imanol Landeta compartió una noticia sobre la confesión de la actriz de Una Familia de Diez.

Tras la amorosa confesión, recientemente Daniela Luján compartió a través de sus redes sociales una fotografía junto a su novio, el actor Mario Alberto Monroy, y junto a la imagen escribió un romántico mensaje. "Más temporadas juntos, más pláticas intensas hasta la madrugada, más miradas cómplices en escena, más paseos con Pnacetta cansados después de ensayos y función. ¡Qué bueno que estoy contigo en este viaje! Te amo", se lee.

Lee también: Tras estar lejos de México, Angelique Boyer y Sebastián Rulli vuelven con exitosa novela

Cabe mencionar que actualmente Daniela Luján y su pareja comparte escenario en la obra "Tres versiones de la vida".

Síguenos en