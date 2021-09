Daniel Bisogno quema a Andrea Escalona: ‘Yo sí me aventé en camas de suegra’

Una vez más Daniel Bisogno volvió a generar polémica en las redes sociales, pero en está ocasión no fue por hablar mal de la hija de Jenni Rivera, si no por exponer y quemar a Andrea Escalona, con quien sostuvo un romance en el año 2008, cuando ella tenía tan sólo 21 años y él 34.

Fue durante la emisión del martes del programa Ventaneando de Tv Azteca y durante la visita de la la actriz y cantante Susana Zabaleta, que Daniel Bisogno reveló un secreto muy íntimo de Andrea Escalona por lo que la conductora de Televisa quedó evidenciada ante toda la audiencia.

Resulta que durante su visita al programa, Susana Zabaleta sostuvo una plática muy picante con los presentadores, pues comenzó a decir que e posibilidad de que su hijo Matías la convierta en abuela muy pronto, por lo que los presentadores hicieron hincapié sobre si habla con sus hijos sobre la sexualidad de forma responsable, por lo que la famosa respondió que si lo ha hecho pero ellos se niegan a recibir consejos, ya que aseguran que la escuela les ha dado la información que ellos necesitan saber.

Además, la actriz que recientemente promociona la comedia musical The Prom México, expresó que en muchas ocasiones cuando su hijo llega con su pareja y se encierran en el cuarto, ella intenta distraerlos de cualquier forma.“ ¿No quieren unas palomitas? (…) ¿No quieren cenar?… ‘¿Ahora qué digo?'”, dijo Susana.

Susana Zabaleta también aprovechó para hablar de uno de los momentos íntimos durante su adolescencia, pues hizo una comparación de como se vivía estos temas antes, pues las parejas no podían no tomarse de la mano porque los papás los regañaban y por eso tenían que esconderse, a lo que la actriz cuestionó a Daniel Bisogno si él había pasado por alguna situación similiar.

“ No sé si lo hacías tú…”, dijo Zabaleta a lo que el conductor de Ventaneando le dijo: “ Yo creo que todavía… ¿qué? ¿qué parque?”. A lo que la actriz replicó: “No, me refiero a que si cuando no estaban los papás decías: ‘En la cama de mis papás, unos besos ¿no?’ entonces ibas a la cama de tus papas y decías ‘Wow'”.

Fue precisamente en ese momento cuando Daniel Bisogno quemó frente a todos sus compañeros a Andrea Esalona. “ Yo sí me aventé en camas de suegra… fíjate, la pobre Magda se me va aparecer un día”, expresó el polémico conductor. “ ¡¿Con la suegra?!”, cuestiona Pati Chapoy, y él responde: “No, sin la suegra… y de la Magda Rodríguez que era brava”, le responde Bisogno.

Cabe señalar que el romance de Daniel Bisogno y Andrea Escalona duró alrededor de dos años y terminó debido a que ambos aseguraron que tenían proyectos de vida muy distintos, mientras que el conductor de Ventanenado en ese entonces quería formar una familia, la hija de Magda Rodríguez tenía en mente otros planes antes de convertirse en madre.

