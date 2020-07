Teresa es la historia de una mujer llamada con el mismo nombre, quien es una chica pobre que sueña con volverse rica de la noche a la mañana, sin importarle por encima de quién tenga que pasar. Fue realizada en 2010 por el productor José Alberto Castro para Televisa y protagonizada por Angelique Boyer, Sebastián Rulli, y Daniel Arenas, entre otros grandes actores del fastuoso elenco.

Pero esta historia llegó a la pantalla chica para quedarse; pues a diez años de su estreno y transmisión original, la historia no ha sido olvidada después de su reciente retransmisión en México; lo que la ha convertido en la favorita de muchos.

Daniel Arenas: éste pudo ser el increíble final de 'Teresa'. Foto Instagram

En su cuenta oficial de Instagram, Daniel Arenas reveló que durante la transmisión del melodrama en Brasil doblado al portugués, se optó por uno de los tres finales que se tenían como alternativa para terminar la historia; lo que lo sorprendió bastante al ver que José Alberto El Güero Castro, eligió la escena final en la que aparecen el histrión y la protagonista del melodrama, Boyer.

Fernando Moreno (Daniel Arenas) era otro de los empedernidos enamorados de Teresa, quien pese a saber que ella jugaba con los hombres, le pedía que huyeran juntos. Incluso, él era el prometido de la cuñada de Teresa, Luisa de la Barrera (Fernanda Castillo), pero al conoce a esta mujer, se olvidó poco a poco del amor que tenía por su novia.

Fue entonces, que después de su obsesión por el amor de esa mujer, quiso vengarse al ver que ella no le correspondía porque no podía darle la vida de lujos que ella ya había logrado con Arturo de la Barrera (Sebastián Rulli), además de que Teresa le hizo creer a Fernando que en realidad al que amaba por sobre todas las cosas era a Arturo.

Y en su deseo de venganza por no haber obtenido su amor, Fernando le reclama a Teresa todo lo que él dejó por ella y los momentos pasionales que han vivido juntos a espaldas de Luisa y Arturo. Por lo que ya no poder más con su dolor, decide matar a Teresa y antes de morir, confiesa que Arturo siempre será suyo.

"Para grabar estos tres finales fue una cosa súper hermética", compartió Arenas en una reciente transmisión por YouTube.

El actor colombiano también compartió lo siguiente:

"A nosotros no nos llegaron los libretos de eso. El foro ya estaba totalmente vacío, solamente estábamos los que teníamos que estar: el director, el productor y el equipo necesario de técnicos".

Y por si fuera poco, reveló que el final que se eligió para el final en febrero de 2011 en México no fue de su agrado, pues no estuvo de acuerdo que Teresa terminara junto a Arturo como un premio no merecido; un premio a su maldad, pues no era justo que su historia terminara de esa forma.

"No sé ustedes qué piensan pero para mí era el final justo", confesó el actor de 42 años quien deseaba que Teresa muriera a manos de su propio personaje, a quien Teresa le hizo tanto daño -ente otros-.

Por último el actor dijo: "Éste -final- está ca%&ón porque por fin alguien la hizo pagar todo lo malo que hizo".

