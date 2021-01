Dalilah Polanco habló sobre su relación con Eugenio Derbez

Los famosos actores Dalilah Polanco y Eugenio Derbez, fueron pareja hace algunos años y ella revela cómo fue la situación sentimental que vivió con el actor; pues contó que fue en 2006 cuando decidieron ponerle punto final a su historia de amor, después de cinco años de estar juntos.

Dalilah Polanco, aseguró que el rompimiento con Euenio Derbez, le dolió más que la ruptura de su primer matrimonio con el también actor Sergio Catalán, y en una entrevista con Yordi Rosado para su programa de YouTube "La Entrevista con Yordi Rosado", la actriz reveló: "Había muchas responsabilidades, porque era el señor actor, el señor productor, el señor director, entonces tenía que estar a la altura".

Leer también: Federica P. Luche no era para Consuelo Duval, Eugenio lo dice

“El señor Eugenio Derbez es una sombra muy grande y estar bajo su sombra es maravilloso porque te sientes protegido en algunos aspectos pero también te sientes a la sombra”, aseguró Dalilah Polanco.

La actriz de "La Familia P. Luche también reveló que cuando eran pareja, ella no veía que él fuera feliz al llegar casa después de un día de trabajo:

"Probablemente en el momento en el que yo estuve con él, de alguna manera nunca lo vi feliz al cien, Dios quiera que hoy sea feliz al cien, es lo único que le deseo porque yo conocí a un señor que era exitoso, maravilloso, todo mundo quería estar con él, trabajar con él y llegaba a su casa y de verdad era farol de la calle y oscuridad de su casa".

Así mismo contó que después de verlo por primera vez en las instalaciones de Televisa después de un recordado temblor en la Ciudad de México y de tiempo de haber hecho su vida lejos del actor, le hizo la misma pregunta que siempre le hace cuando lo ve: "¿Ya eres feliz?". También aseguró que ella mantiene una muy buena relación con su hija Aislinn Derbez y de algunos otros integrantes de la familia.

La intérprete de "Médicos, línea de vida" (2020), dice tener una relación respetuosa con "El Señor Comedia", y que son muy buenos amigos.

Entre otras cosas, la también actriz de comedia, reveló a Yordi Rosado que fue víctima de abuso por parte de un famoso actor y contó que mientras presentaban una novela, la obligó a subir a su camioneta utilizando la violencia y casi la secuestraba.

“Tuve que ser mucho más inteligente que él para poder salir de esa situación sin ser ni violada, ni madreada, ni muerta. Ya que a este señor se le ocurrió que yo era la más bonita de la fiesta”, expresó Polanco.

Dijo que para salir de la situación de riesgo en la que se encontraba, Dalilah, le dijo al hombre que lo seguiría desde la camioneta de su amiga, la cuál estaba demasiado borracha y fue el gancho perfecto por que pudo liberarse al decirle que ella era su responsabilidad, pero en la primera oportunidad pudo huir.

“Cuando ya me iba a ir sentí como me agarro del cuello, me levantó del piso y me subió en su camioneta, sí hubo moretones y maltrato, porque finalmente hubo violencia física a la hora de intentar lo que quería, pero no sucedió'', recordó Dalilah.

“Yo iba con una amiga, y mi amiga estaba muy bebida, muy bebida. Entonces cuando me mete en su camioneta le digo ‘espérame tantito, soy responsable de ella’. Entonces empecé a bajar la guardia y dejar de forcejear porque pensé ‘éste ya lo trae en la cabeza, ya soy su presa y sí es mucho más grande que yo y más fuerte...”, finalizó.