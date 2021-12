Daddy Yankee habla de "una última gira" y anunciaría su posible retiro de la música

Tras décadas de exitosa carrera artística como uno de los máximos exponentes del reguetón, el cantante puertorriqueño Daddy Yankee anunció la que posiblemente se su última gira para 2022, dejando entrever que sería el último show antes de su retiro de la música.

Pues el cantante del género urbano por excelencia, alimentó el pasado jueves, los rumores sobre su pronto retiro de los escenarios que anunció desde su cuenta oficial de Instagram su próximo proyecto en su carrera, vislumbrándola como "una última" gira por el mundo en 2022.

Ramón Ayala Rodríguez, nombre de pila del artista, acompañó un video en su cuenta de Instagram del siguiente mensaje: "Este año 2022 daré mi última ronda en el mundo, ¿en qué país me esperan?".

El apodado "Big Boss" incluyó, además, en la publicación la etiqueta "La Última Vuelta", el que puede que sea el título de la gira.

El video, de 11 minutos de duración, es una recapitulación de los conciertos del cantante en el Coliseo de Puerto Rico en 2019, donde ofreció 12 funciones ante unas 170.000 personas.

El también llamado Rey del Reguetón, autor de éxitos globales como "Gasolina", "Con Calma" y "Dura" y ganador de múltiples premios, actuará este viernes en el especial de despedida del año en Puerto Rico. EFE

