Daddy Yankee dará show en Puerto Rico especial de fin de año

El reguetonero puertorriqueño por excelencia Daddy Yankee será el invitado musical que dará show, desde Puerto Rico, la histórica edición del especial de fin de año más visto en la televisión estadounidense: el Dick Clark's New Year's Rockin' Eve With Ryan Seacrest 2022, se anunció este martes.

A su vez, la cantante y actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez será la coanfitriona de la primera cuenta regresiva en español del legendario especial de fin de año, según informaron la cadena televisiva ABC y la empresa MRC Live & Alternative, organizadores del evento en un comunicado de prensa.

La cita, que cumplirá su 50 aniversario, se llevará a cabo en el Distrito T-Mobile, en San Juan, y en alianza entre la Autoridad del Distrito de Convenciones, MRC Live & Alternative y Discover Puerto Rico, la Organización de Mercadeo de Destino de la isla.

"Roselyn Sánchez y Daddy Yankee son embajadores del arte y música puertorriqueña y tenerlos en casa es un privilegio", dijo Mariela Vallines, directora de la Autoridad del Distrito de Convenciones, en el comunicado.

Sánchez, por su parte, se unirá a otros presentadores, incluyendo el anfitrión y productor ejecutivo Ryan Seacrest, quien por ocasión 17 encabezará las transmisiones desde Times Square en la ciudad de Nueva York junto a Liza Koshy, quien participa por primera vez en el evento.

Durante el especial, se resaltarán los 500 años de la capital, San Juan, y la gran temporada navideña de Puerto Rico, una época en la que destella la vibrante cultura, la comida, la danza y la música de la isla con sus celebraciones y festividades locales, se informó.

"Esta promoción dará un impulso adicional a la impresionante recuperación que ha tenido la industria este año, luego de los efectos adversos del Covid-19 en la economía", dijo, por su parte, el principal oficial ejecutivo de Discover Puerto Rico, Brad Dean.

La transmisión del evento se llevará a cabo el 31 de diciembre desde las 21.00 (01.00 GMT) -hora local- por la cadena ABC.

El año pasado, el evento alcanzó a 18,4 millones de espectadores y se clasificó como el mejor especial musical del 2020, especialmente entre la población de 18 a 49 años. EFE

Con información de P.RICO FIN DE AÑO / Agencia EFE San Juan, P. Rico / Fotografía Instagram Daddy Yankee

