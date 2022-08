Daddy Yankee alcanza el número 1 en la radio de EE.UU. con "Remix"

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee suma este martes un nuevo éxito con su álbum de despedida "Legendaddy" al alcanzar otro número 1 en la lista Latin Airplay con el tema "Remix", liderando la radio en Estados Unidos y Puerto Rico.

"Remix" cuenta ya con más de 75 millones de reproducciones y vistas combinadas en las plataformas musicales, según el comunicado publicado hoy por sus representantes.

El tema forma parte de "Legendaddy", el primer álbum del 2022 en ser certificado multiplatino por la RIAA con más de mil millones de reproducciones y que figuró como el Top Latin Album de mediados de año.

Además, alcanzó la posición 1 en la lista Top Latin Albums de Billboard y en la lista Weekly Top Albums en Spotify.

"Me despediré celebrando estos 32 años de trayectoria con esta nueva pieza de colección. Les voy a dar todos los estilos que me han definido, en una sola producción", dijo el artista al anunciar el disco.

Para despedirse de los escenarios, como anunció en marzo pasado, el puertorriqueño inició la semana pasada su gira "La Última Vuelta", que ya agotó todas las entradas, con conciertos multitudinarios en Denver, Los Ángeles y Phoenix.

La gira, de cinco mesedads, incluye presentaciones en las principales salas de espectáculos del continente americano y concluirá en Puerto Rico, su isla natal, los días 6,7 y 8 de enero de 2023. EFE

