Cynthia Urias: Lupita Jones me trató como una cucaracha

La conductora y actriz Cynthia Urias no se queda callada y se suma a la lista de mujeres que tuvieron una mala experiencia con Lupita Jones, mencionó que lupita la hizo sentir tan fea e insignificante que la rechazó.

Vaya escándalo que se ha desatado después de que despotricara en contra de la reina Sofía Aragón, y luego después de ofrecer una disculpa poco creíble. Es la conductora Cynthia Urias quien alzó su voz y dijo que en cuestión de minutos la hizo sentir “la mujer más fea, insignificante y devaluada”.

A través de una entrevista que la conductora Cynthia Urías brindó a una revista de espectáculos, (TVy Novelas) explicó que el desagradable encuentro con Lupita Jones la tuvo hace 20 años, pero que fue tan ingrata que nunca la olvidó.

Cynthia menciona en la entrevista que Lupita Jones fue humillante con ella, que le bajó hasta el piso la autoestima. Urias se encontraba estudiando en el Centro de Educación Artística en Televisa en el año 2000.

"No había representante para Nuestra Belleza Distrito Federal, y el señor Cobo nos propuso a cuatro chavas y nos mandó directo con Lupita Jones para que eligiera y nos preparara. Recuerdo que a mí todo el mundo me echaba porras porque me decían que era la clásica belleza mexicana.

Y que me iba a ir súperbién. Aunque nunca había sido mi hit participar en un concurso de belleza, se me hizo padre ir y poder conocer a Lupita Jones, porque yo era su fan, soñaba con conocerla, venía recién desempacada de mi ciudad natal, Los Mochis, Sinaloa, y me apantallaba con todo. En ese momento pensé: “¡Wow, voy a conocer a Lupita Jones!”.

Pero esa ilusión de conocer una mujer que admiraba, quedaría por los suelos. La conductora fue cuestionada por TVyNovelas de cómo se había sentido y su respuesta ha dejado en shock a todos.

Pues me hizo sentir como una cucaracha, porque cuando entré al salón del CEA para que me viera, nunca levantó la mirada, todo el tiempo me estuvo viendo los pies, mi entrevista fue de un minuto, ella estaba revisando unas carpetas y sin verme me dijo: “No me sirves, gracias”.

Cynthia se sentía nada con las respuestas que le dio Lupita Jones.

"Todavía me quedé ahí parada y me dijo: “¡Que no me sirves, gracias!”, y le contesté: “Si quieres modelo o me doy una vuelta para que me veas”, y me dijo: “No, la verdad es que tendría que hacerte muchas cirugías y ahorita estamos con el tiempo encima; háblale a la que sigue”.

"Me sentí muy mal, triste y me puse a dieta inmediatamente, hacía ejercicio todo el tiempo, me obsesioné con mi físico, me sentí una cucaracha, la más fea, la más insignificante, me sentí devaluada, muy mal, y hoy lo pienso: “Claro, en ese tiempo era casi una niña, una chavita, y que te digan esas cosas es muy fuerte”. Culminó la entrevista que dio a la revista de espectáculos.

