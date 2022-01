Cynthia Rodríguez derrite a todo TV Azteca menos a Carlos Rivera con atractivo 'outfit' blanco

En los últimos días la conductora Cynthia Rodríguez se ha robado todas las miradas en las redes sociales tras compartir algunas imágenes mientras disfruta de unas merecidas vacaciones en Tulum, Quintana Roo con las que ha derretido a todo Tv Azteca menos a Carlos Rivera con su espectacular figura.

Fue hace unas horas que la conductora de Venga la Alegría dejó entrever en su cuenta de Instagram que sus vacaciones habían terminado y que en breve volvería a integrarse a sus actividades laborales, sin embargo, se quiso despedir de una manera muy coqueta de Tulum.

La también cantante colgó unas incréibles fotografías en las que luce de lo más sexy. En esta ocasión Cynthia Rodríguez posó desde un sofá mientras trae puesto un ligero vestido de color blanco con el que deja al descubierto sus torneadas piernas. La famosa complementó su look con unos lentes de sol y con una coleta.

"Felicidad. A veces tenemos que desconectarnos para volver a conectar con la naturaleza y con nosotros mismos", escribió Rodríguez junto a las imágenes que en cuestión de minutos logró cientos de Likes y un sinfín de piropos. Pese a que la ex participante de La Academia conquistó a todo TV Azteca e incluso con colegas de Televisa como Tania del Rincón, Jimena Longoria, Casandra Ascencio, Esmeralda Ugalde, Carlos Rivera brilló por su ausencia en la publicación, aunque teniendo en frente tremendo monumento de mujer seguramente prefiere llenar de halagos a su amada novia.

"Que hermosa", "Pareces una diosa griega", "Cuanta belleza en una sola foto", "Simplemente muy HERMOSA y así sigue Feliz y no permitas que nadie te quite la Felicidad saludos", "Cynthia divina, eres la más bella, deliciosa, perfecta ", "La más HERMOSA", "Estás radiante, que lindo verte así!!", son algunos de los piropos que la novia de Carlos Rivera recibió.

Cabe mencionar que actualmente Cynthia Rodríguez es una de las conductoras favoritas de televisión, pues con su belleza y talento frente a las cámaras ha logrado permanecer en el gusto del público mexicano. Días antes de finalizar el 2021, la famosa externó los deseos que tiene de convertirse en madre próximamente.

"Tengo una familia hermosa, tú lo sabes, mis papás, mis hermanos y mis sobrinos que los amo demasiado. Creo que soy una buena tía y me esfuerzo en ser una buena hermana e hija todos los día porque mi familia es lo más importante en mi vida. Creo que solo hay una cosa que me falta y me gustaría que se cumpliera el próximo año: ´¿Me puedes traer un bebé?´. Creo que estoy lista, ahora sí, para formar una familia”, dijo Rodíguez durante una dinámica en "Venga la Alegría".

