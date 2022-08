Cynthia Rodríguez confirma que sí se casó con Carlos Rivera: ‘Fue algo muy íntimo’

Tras meses de rumores sobre una supuesta boda en España, Cynthia Rodríguez al fin rompió el silencio y confirmó que sí se casó con Carlos Rivera en una ceremonia muy privada, por ende, el viaje que hizo la pareja por Europa, Asía y África significó su luna de miel.

En una visita que la presentadora de televisión realizó a “Venga la alegría”, matutino de TV Azteca, dio a conocer detalles de su boda con Carlos Rivera y comentó que “fue algo muy íntimo” y lo manejaron de forma discreta, como lo han hecho desde que iniciaron su relación hace algunos años.

"Sí me casé. Estoy feliz. Estamos viviendo la mejor etapa de nuestras vidas, de verdad estoy muy contenta. Hay cosas que no se pueden ocultar. Somos muy discretos, hemos manejado esta situación, la parte personal y pues hay detalles que se van a quedar así", dijo Cynthia Rodríguez.

Descarta estar embarazada

Aunque la ex académica no reveló muchos detalles sobre su boda, aseguró que fue un momento que compartió con sus seres queridos y que "fue algo muy íntimo". Además del tema sobre su boda, Rodríguez desmintió estar esperando un hijo, pero no lo descartó como un plan a futuro.

"Hay cosas que se tienen que compartir y aún no estoy embarazada, se los digo con todo el corazón. El público se emociona cuando me ven un poquito abultada, pero les digo es panza normal. Si es el plan, esperemos que se nos cumpla este año y cuando suceda se van a dar cuenta por nosotros".

Por otra parte, la conductora recordó cómo fue el momento en que ella y Carlos Rivera recibieron la bendición del Papa Francisco en el Vaticano.

"Estar frente al Papa, frente al Santo Padre fue maravilloso, recibir esa bendición es algo que me va a acompañar toda la vida, son de esos momentos mágicos que se van a quedar para siempre. Los soñábamos y se nos concedió", compartió la youtuber.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera intercambiaron mensajes de amor

Tras la confirmación del matrimonio, la conductora adelantó que dejará de estar en el programa "Venga la Alegría" debido a que se dedicará a su familia. Sin embargo, explicó que continuará con algunos proyectos en el mundo del entretenimiento.

"Estoy con el hombre más maravilloso que pueda existir en este mundo. Me siento totalmente afortunada les agradezco a la vida y a Dios por todo lo que me toda vivir.

"Es momento de despedirme de 'Venga la Alegría' no de TV Azteca, pero esa es la verdad y se las vengo a decir aquí. Sobre todo al público. Por ahora no puedo entregarme al cien de lunes a viernes porque tengo viajes y proyectos en puerta".

Debido a que la cantante se despidió de su lugar en el programa matutino, recibió el apoyo de su esposo, quien le dejó un video para externarle su cariño. "Hola preciosa, sé que este es un día muy importante y muy especial para ti porque estás cerrando un ciclo donde has creado muchísimas alegrías.

"Lo que viene sé que es más importante todavía porque viene del corazón, viene del alma y viene del amor. Estoy muy orgulloso de ti, de toda tu carrera de lo que has hecho y trabajado. Eres la mejor persona del mundo y te mereces todo lo mejor. Vienen cosas muy buenas y maravillosas y todo viene desde el corazón, te amo.", dijo Carlos Rivera mediante un video. También le dedicó una historia en Instagram.

Carlos Rivera se manifestó en sus historias con tierno mensaje. Foto Instagram Carlos Rivera

La conductora agradeció el apoyo de Carlos Rivera y reiteró que su amor por él, diciendo "Sé que todo lo que viene será maravilloso, eres la persona más increíble de este mundo”, demostrando que están más unidos que nunca.



Con información de Agencia Reforma/Fotografías Instagram Cynthia Rodríguez

