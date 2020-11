Cynthia Klitbo vivirá en Perú por un tiempo ¿y el Rey Grupero?

Tras darse a conocer el romance entre la actriz Cynthia Klitbo y Alberto Ordaz, mejor conocido como el Rey Grupero, hace unas semanas, la también comediante, protagonizó una escena de drama cuando por poco y no se subía al avión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México debido a que los documentos para transportar a sus tres perritas; esto, el pasado jueves 11 de noviembre; sin embargo, logró arreglar las cosas y ahora se encuentra de lo más contenta en los preparativos para su nuevo proyecto televisivo.

La actriz dio la primicia al periodista Gustavo Adolfo Infante del programa De Primera Mano, en el que reveló algunos detalles. Entre tanto, dijo que el proyecto se trata de una sitcom (comedia de situaciones) en la que interpretará a una frustrada actriz pero que por azares del destino, es vetada de México. En Perú permanecerá por cinco meses (tiempo estimado), para grabar tres temporadas de la serie.

Lee también: Cynthia Klitbo LLORA tras separación de Alberto Ordaz, el Rey Grupero

"Está muy divertida, por un lado, siempre he querido ir a otros lugares, pero no he podido", dijo Cynthia en la entrevista.