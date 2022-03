Cynthia Klitbo recuerda cuando Luis de Llano la rechazó por Sasha Sokol y le llueven críticas

Las declaraciones que dio Sasha Sokol en Twitter en las que hablaba de su relación con Luis de Llano cuando ella tenía 14 años y él 39, han desatado una serie de reacciones y comentarios por parte de miembros del medio artístico, entre quienes han apoyado a la cantante y otros que han contado cosas buenas del productor, sin embargo, entre todas esas voces destacó la de Cynthia Klitbo, pues tiempo atrás había revelado que ella estaba enamorada del creativo pero este la rechazó.

En una entrevista que hace unas semanas la villana de telenovelas brindó para Inés Moreno en su canal de YouTube recordó que cuando tenía 19 años estaba enamorada de Luis de Llano y que incluso le insistió en salir con él, pero la rechazó por Sasha Sokol, pese a que la ex Timbiriche era menor que ella.

La charla fue compartida en febrero del presente año, unos días antes que Sasha Sokol hiciera fuertes revelaciones en sus redes sociales acusando al productor de abuso, pues cuando sostuvieron un “romance” ella era todavía una niña y él casi le triplicaba la edad, por lo que la confesión de Cynthia Klitbo tomó relevancia y le llovieron críticas por parte de los internautas.

Durante la entrevista con Inés Moreno, Cynthia Klitbo confesó que Luis de Llano le encantaba y que estaba enamorada de él, incluso ella le pidió que fuera su novio pero él no quiso pues en aquel momento tenía una relación con Sasha Sokol, a quien la actriz le llevaba tres años, por lo que su respuesta la sorprendió.

“Luis de Llano me lleg{o a prestar para mi renta. Luis era un encanto y no fue mi novio ¡eh! Porque no quiso… ¡Me encantaba! Y yo le decía: ‘Luis, vamos a ser novios’ y él respondía: ‘estás muy chiquita’”, fue lo que comentó la protagonista de “La casa en la playa”.

Cuando el productor le mencionó lo de la edad, Cynthia Klitbo le cuestionó entonces por qué andaba con una chica más joven que ella, a lo que supuestamente Luis de Llano le contestó: “Sí, pero Sacha está más vividita. Tú no, tú eres una niña buena’”, por lo que señaló que la cuidaba como si fuera su hija.

Pese a que las declaraciones de la antagonista de telenovelas se dieron días antes de que estallara el escándalo entre Sasha Sokol y Luis de Llano, en redes sociales los internautas han criticado a la actriz por lo que detalló en la entrevista con Inés Moreno, diciéndole que le falta empatía y sonoridad hacia su colega.

“¿Podrías explicarnos qué significa ‘vividita’ a los 14 años de edad?”, “Pésimos comentarios, hasta suena la burla”, “Unfollow por oportunista con su comentario machista sobre Sasha”, “¿Cómo hacer que una denuncia de un delito termine tratándose de ti? Pésimo gusto, señora“, “’Vividita’ eres tú, pedirle a un señor de esa edad que fuera tu novio habla de quién eres desde chiquilla“, “Te admiraba, pero después del comentario tan de mal gusto acerca de una niña de 14… Pues ya no“, “Sororidad, eso hace mucha falta en estos tiempos”, fueron algunas de las reacciones que se llevó.

Cynthia Klitbo fue criticada en redes sociales por las declaraciones que hizo sobre Luis de Llano y Sasha Sokol. Foto Instagram Cynthia Klitbo

Después de que las declaraciones de Cynthia Klitbo se hicieron virales, la actriz no ha vuelto a mencionar el tema ni a referirse sobre la relación que sostuvieron Sasha Sokol y Luis de Llano, y lo último que compartió en redes sociales fueron imágenes y videos de su celebración de cumpleaños en sus historias. Mira el video a partir del minuto 16.

