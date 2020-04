La reconocida actriz, Cynthia Klitbo vivió un mal momento al ser llamada "vieja fifi", esto tras acudir a comprar productos. La actris dio a conocer por medio de las redes sociales que acudió a comprar despensa por lo que pidió a las personas aplicar #SUsanadistancia pero fue agredida.

La actriz confesó que fue agredida mientras estaba comprando en una carnicería en la cual mantenía #susanadistancia como medida de prevención ante la pandemia mundial que se ha desatado por el coronavirus, por lo que un hombre que la iba a despachar la catalogó como “Vieja fifí”.

"Mi asistente y yo nos fuimos a la carnicería a comprar la carne de todo el mes para evitar salir y yo estaba respetando la distancia con la gente, pero de repente llegó un cuate y se coló y le dije: ́Oye, estamos haciendo fila pero estamos guardando distancia ́ y entonces me respondió ́no te vayamos a contagiar, vieja fifí ́ y le digo ́no es por el contagio, es que hay que seguir las normas que está enviando la Secretaría de Salud ́", comentó Cynthia Klitbo.

Cynthia confesó que el hombre la ignoró y que el carnicero le dijo que no se preocupara, pues la atendería primero debido. El hecho no le agradó para nada a la actriz ya que llamarla “Fifí” no era la manera adecuada para referirse a ella cuando lo único que quería es respetar las medidas de prevención.

Asi mismo comentó que no entendía por qué el sujeto la había tratado tan agresivamente si en la carnicería había carteles que pedía que las personas mantuvieran su sana distancia, por lo cual ella lo respetó.

Sin embargo, no se quedó callada, por lo cual le dijo al carnicero que era importante acatar las medidas de prevención y tener en cuenta cuantas personas entran y que tanta distancia deben de tener, ya que si se llegara a enfermar no podrá trabajar ni vender carne a las personas que necesitan alimentarse.

Mediante su Instagran Klitbo hizo saber a sus seguidores que es importante tomar conciencia ante la situación que se vive en el mundo por el coronavirus, así mismo pide a la Secretaría de Salud que cuiden a las personas que tienen que salir obligatoriamente a trabajar como los médicos, barrenderos, policías, etc para que no se enfermen.