Cynthia Klitbo en Perú y Rey Grupero hace de las suyas con Erika Buenfil

Hace unas semanas la actriz Cynthia Klitbo, quien últimamente destapó su romance con el conocido youtuber Alberto Ordaz "El Rey Grupero", anunció que se mudaría a vivir a Perú por una nueva oportunidad de trabajo, por lo cual está feliz, pues varias veces había externado que su sueño era irse a trabajar a otros países pero por contratos que aún no terminaba en México, no lo había podido lograr. Sin embargo, Rey Grupero -ante su ausencia-, se ha dedicado a hacer de las suyas con la actriz Erika Buenfil.

Fue en su cuenta oficial de Instagram, que -como toda una reina de Tik Tok-, la actriz compartiera un vídeo protagonizado por ella misma y el novio de Klitbo; se trata de la emblemática escena de la cinta animada de Disney "La Dama y el Vagabundo", en la que la pareja está comiendo espagueti y toman un solo fideo y lo van absorviendo hasta quedar muy juntos.

Sin embargo, es la propia Erika quien se arrepiente de llegar a unir sus bocas y reacciona: "¡Ay, no, no, me pega la Klitbo!... ¡Pórtate bien, eh!.... ¡Qué atrevido!", se escucha decir a la actriz de "Amores Verdaderos" (2012-2013), mientras le da un jalón de cabello al "Rey Grupero".

Mientras la descripción de dicho clip, enuncia: "Por eso mejor vamos por una hamburguesa de @sonoraprime verdad @erikabuenfil50 jajaja se va enojar mi esposa @laklitbocynthia".

Entre los comentarios de los seguidores de Erika, se pueden leer los de agradecimiento por regalarles un momento divertido ante las preocupaciones de la vida:

"TAN BELLOS... GRACIAS POR ALEGRAR MI VIDA Y ALIGERAR MIS PREOCUPACIONES", o "Muy divertido el video ... Lo que me gustó más fue el término Esposa para Cynthia... Señorona igual que Erika"; también: "JAJAJAJAJA LOS AME,ÍDOLOS".

Aunque algunos otros advierten a Rey Grupero que Cynthia se puede enojar y "pegarle" a su novio cuando lo vea o arremeter contra Buenfil:

"Te van a madrear", "Ayyyy la Klitbo te arrastra", "No le tienes miedo a la vida Rey" o "Anda we. Te vas a quedar. Soltero. Otra vez. Jajajajaja" y "hahah eso si no te metas con la Klitbo, me encanta esa Cynthia".

El divertido pero arriesgado clip ha logrado 90,152 reproducciones en apenas algunas horas.

