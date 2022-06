Cynthia Klitbo despotrica en contra de Juan Vidal, el muñecote de Niurka Marcos

Luego de protagonizar algunas escenas cariñosas con Niurka Marcos en La Casa de los Famosos, Juan Vidal vuelve a acaparar reflectores luego de que su ex novia, Cynthia Klitbo, despotricara en contra del actor dominicaco, asegurando que las apariencias engañan.

Fue durante un encuentro con algunos medios de comunicación en las afueras de Televisa que Cynthia Klitbo habló del muñecote que hace feliz a Niurka Marcos dentro del reality show de Telemundo. Cabe mencionar que la villana de las telenovelas fue su pareja hace unos meses, justo después de que ella terminara su romance con el youtuber, Rey Grupero.

“Fíjate lo que son las cosas, la gente me decía ‘¡qué bueno porque ya tienes uno con zapatos!’, cuando dejé a Rey Grupero, y a veces la gente nos vamos mucho con la apariencia de las cosas”, dijo la actriz de Mujer de Nadie, la próxima telenovela de Giselle González para TelevisaUnivision.

Haciendo una comparación entre sus dos exs, Cynthia Klitbo, destacó que el Rey Grupero es todo un caballero, pues durante y hasta el día de hoy la sigue protegiendo, defendiendo y cuidando, e incluso le llegó a dar dinero en tiempos de crisis cuando llegó la pandemia.

“A mí el Rey Grupero, y a la fecha, me sigue protegiendo, me cuida, me procura si mi corazoncito está bien, está mal, me cuenta sus cosas, me apoyó siempre económicamente, me daba una lana mensual, cuando no teníamos un peso los dos en la pandemia, entre los dos hacíamos, él era muy famoso, estúpidamente famoso en Internet, subieron mis seguidores, me enseñó a manejar redes, yo era muy famosa en televisión, hicimos una pareja que hicimos ahí un maching padrísimo, increíble, lo describo como un caballero, y la que haya sido su mujer te lo va a decir, aparte de hace reír mucho, todo el día, y es una persona que aún tiene esa inocencia”, expresó la villana de telenovelas.

Klitbo mencionó que no puede decir de lo mismo del muñecote de Niurka Marcos, pues aseguró que esté no tiene ni un pelo de lo que tiene el Rey Grupero. "A diferencia del que todo mundo piensa que tiene zapatos, él no se comportó igual, entonces, no se dejen ir por las apariencias señores”.

Pero no fue todo, ya que la actriz de Televisa también reveló el motivo por el que terminó con el actor dominicano, dejando en evidencia que él tiene un problema muy grave; tiene ira muy grande.

“En el caso de Juan Vidal, terminamos porque tiene un problema de ira muy grande, tiene ira, es una persona que siempre está de mal humor, todos los días, que basa toda su experiencia de vida en cuántos músculos tengo, y que para él todas las mujeres somos una manera de acomodarse tanto económica como públicamente, entonces no se vayan con la finta, el caballero es el Rey Grupero”.

Acto seguido, Cynthia Klitbo, tachó al muñecote de Niurka Marcos como mala paga. “Imagínate, una apariencia ante las cámaras, hoy por hoy, el día de hoy estuve platicando con su muchacha, de un dinero que le presté porque su hija, porque su casa, porque su renta, y ahora tengo que discutir con su muchacha porque no me lo puede pagar en dólares, y si yo te enseñara las ofensas que hay en los chats de su parte, cómo les habla a las mujeres y cómo se expresa de las mujeres, te daría dolor de muela, entonces no se vayan con la finta, caballero es mi Rey Grupero”.

Cynthia Klitbo, aseguró que no denunciaría a Juan Vidal, pues considera que es el precio que tuvo que pagar por andar con él. “No lo voy a llevar a una instancia legal, uno tiene que saber cuando anda con un hombre y cuando anda con un chichifo, y esos tienen un precio y se paga, es lo que costó”.

Para finalizar el encuentro con algunos medios de comunicación, la actriz le envió una advertencia a su colega, Niurka Marcos.“Pues ya le baja las cremas, ya le pide la comida… ¡comadrita cuídate!”.

