Cynthia Klitbo denuncia a Juan Vidal por deberle dinero: “No saben la clase de bicho que es”

Luego de que hace unos días, Cynthia Klitbo, asegurara que Juan Vidal, quien ahora se encuentra en La Casa de los Famosos 2, fue agresivo con ella y que además le salió debiendo mucho dinero, ahora la villana de telenovelas reveló que ya acudió ante la Fiscalía a formalizar la denuncia que había hecho hace unos días.

Fue durante el programa De Primera Mano que Cynthia Klitbo confesó la razón por la que decidió tomar cartas en el asunto contra el actor dominicano, quien actualmente tiene una relación con la vedette cubana, Niurka Marcos.

“Sí fui yo (la que estaba en la Fiscalía), mira lo que pasa es que ahorita no puedo decir gran cosa por el acta que estamos levantando, pero es por dos razones y entre ellas el pago en la moneda tal como se lo di en una exhibición de las divisas que yo le presté (A Juan Vidal), porque el problema es que sí se le especificó: ‘Es un préstamo, no te lo estoy regalando’, pero es una manera en donde yo le llamo por teléfono, él me agrede”, comenzó a decir Cynthia Klitbo al periodista Gustavo Adolfo Infante.

Asimismo, la villana de telenovelas de Televisa compartió que en repetidas ocasiones ella le ha pedido a Juan Vidal regresarle el dinero que le había pedido prestado, sin embargo, el dominicano suele recriminarle sus constantes peticiones para que le devuelva el dinero.

“Ahorita justamente voy a que me bajen todos los chats de la Fiscalía porque evidentemente tú sabes que pasé tres meses terribles, tuve que ir a una terapia porque yo no entendía como alguien que había sido mi amigo por tantos años, como pude haber justificado tanta estupidez y tanta agresión pensando: ‘me ama’ cuando evidentemente pues no le interesaba nada más que vivir de gorra”, dijo contundentemente la famosa.

La actriz de telenovelas comoEl privilegio de amar y Por ella soy Eva señaló que dentro de todo lo malo que vivió con Juan Vidal, se siente afortunada por haber salido de ese infierno a tiempo. “Me duele mucho porque fui víctima de muchas agresiones, pero por eso no duré cuatro años, ni cinco, ni seis, porque a estas alturas ya tengo las herramientas de todas las terapias para decir: ‘no puedo permitir que las cosas sean así'”, apuntó la actriz que recientemente culminó las grabaciones en la telenovela Mujer de Nadie.

En cuanto a los comentarios revictimizantes que hizo Niurka Marcos en su cotra, Cynthia Klitbo, prefirió no contestarle a la vedette cubana y solo le hizo una advertencia al decir que no sabe la clase de bicho que es.

“Estoy procediendo como te lo dije que iba a hacer, pero yo no voy a dar una nota al respecto, lo único que yo quiero es que el señor me pague y si no me llegara a pagar así, de todas maneras que la gente se entere y que las mujeres que quieran andar con este tipo, pues que anden, pero para mi si es importante que las personas se den cuenta del tipo de persona que es, pero no saben la clase de bicho que es”, finalizó.

