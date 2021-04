Cynthia Klitbo deja de ser exclusiva de Televisa, termina relación tras 35 años de trabajo

Tras pasar más de tres décadas de su carrera artística en las filas de Televisa, la actriz Cynthia Klitbo terminó su relación laboral con la televisora de San Ángel para enrolarse con la empresa Telemundo, con la cual ya fue presentada.

Fue durante el programa “En casa con Telemundo” donde le dieron la bienvenida oficial a la actriz de 54 años, quien lució radiante con un vaporoso vestido en tonos grises y cafés, zapatillas de punta plateadas y cabello corto y rubio, muy acorde con la temporada.

Originaria de Fresnillo, Zacatecas, Cynthia Klitbo comenzó su carrera en la televisión en la década de 1980, en la que hiló participaciones en melodramas como “Vivir un poco”, “Amor en silencio”, “Cómo duele callar”, “Mi segunda madre” y “Yo compro esa mujer”.

Posteriormente, explotó su faceta de villana en telenovelas como “Cadenas de amargura”, “Vida Robada”, “La dueña” y “El privilegio de amar”, donde sus actuaciones fueron impactantes y se ganó aparecer en otros proyectos.

Sin embargo, con el tiempo, sus participaciones en telenovelas o series fueron disminuyendo, aún así se mantuvo en la élite y en 2020 apareció en tres producciones de Televisa: “El dragón”, “Médicos, línea de vida” y “Como tú no hay 2”.

Pero después de 35 años, Cynthia Klitbo decidió emigrar de Televisa al acabarse su exclusividad y probar suerte fuera de México con Telemundo, televisora con la que espera consolidarse y tener muchos proyectos importantes.

“Ahorita me regreso a Perú, la serie que estoy haciendo gustó mucho a los directivos de allá, así que vuelvo directamente a hacer la segunda temporada antes de salir al aire, y después hay una sorpresa con la familia Telemundo pero no puedo decir nada porque si no me matan, pero hay un proyecto interesante para la segunda mitad del año”, comentó la antagonista de “Peregrina”.

Y aunque su carrera ha quedado inmortalizada por las grandes interpretaciones de villanas que ha hecho, Cynthia Klitbo señaló que le gusta hacer todo tipo de personajes: “Me gusta mucho hacer comedia, drama, pero la verdad sí extraño hacer una villana muy tremenda, tengo muchas ganas de hacer una villana fuerte”.

Recientemente, la actriz mexicana causó revuelo tras dar a conocer que sufrió abuso sexual cuando era una adolescente, situación que superó con el tiempo. Actualmente es una madre feliz y disfruta de su relación con el youtuber Rey Grupero.