Cynthia Klitbo acusa de nefasto a dirigente de la ANDA, Jesús Ochoa

La actriz Cynthia Klitbo reaccionó a la crisis por la que está pasando la Casa del Actor, y acusó al dirigente del Sindicato Nacional de Actores, Jesús Ochoa por descuidar a los jubilados que viven en sus instalaciones.

Tal y como lo hiciera Jorge Ortiz de Pinedo hace unos días atrás, la actriz de telenovelas que actualmente está trabajando en Perú, Cynthia Klitbo, reaccionó en contra del dirigente de la ANDA, Jesús Ochoa por darle la espalda a los actores pensionados de la Casa del Actor.

“Tú sabes mi opinión respecto al señor (Jesús Ochoa). Los actores de la casa del actor, no reciben físicamente su pensión porque se supone que eso se paga a la Casa del Actor, es decir que si no se les está dando pensión, ni tampoco se les está dando dinero a la Casa del Actor, entonces ahí hay un fraude”, explicó la actriz al programa 'Ventaneando'.

Reveló que Jesús Ochoa ha tomado dinero del fondo de jubilación de los actores, por lo que lo llamó nefasto, algo que ella ya había advertido desde un principio y por eso ella se retiró porque estaba viendo anomalías.

“Hoy por hoy, Jesús Ochoa tiene desamparado a los más débiles, que son los de la tercera edad. Entonces eso te habla de su calidad… es una basca. Y lo digo abiertamente, todo mundo lo sabe, que lo odio, con odio jarocho”, dijo la actriz de telenovelas.

Según Cynthia Klitbo, no ha habido apoyo de las autoridades locales en el caso de la ANDA y la Casa del Actor, sobre todo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, debido a que no está enterada del caso y no ha recibido a la gente de Fiscalización y Vigilancia de la Casa del Actor.

“No ha sido para abrirle la puerta a algún actor. La señora María Luisa Alcalde es la secretaria de Trabajo de la nación, y es la que le está llevando el juicio de la ANDA a Jesús Ochoa, eso es lo que está sucediendo”, acusó Klitbo.

La actriz añadió que tienen más de 2 años y medio pidiendo una cita con la secretaria, pero ésta no ha dado la cara por obvias razones, ya que existe un conflicto de intereses de por medio, que es su papá que es parte de la ANDA.

Cynthia Klitbo se unió a la campaña que ha llevado el actor Jorge Ortiz de Pinedo, quien también ha alzado la voz en contra de la ANDA y su máximo dirigente Jesús Ochoa, en la que también busca recaudar fondos para los actores que se encuentran abandonados en la Casa del Actor.