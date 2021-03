Custodia compartida del hijo, sin manutención del cónyuge en el divorcio de Adele

El proceso de divorcio de la cantante Adele llegó a su fin, y el fallo del juez apunta a que no tendrá que pagar manutención mensual a su ex esposo Simon Konecki, pero él tampoco lo hará. Adele compartirá la custodia de su hijo Angelo Adkins de 8 años y no pagará la manutención de los hijos de su ahora ex marido, según documentos de divorcio obtenidos el miércoles por The Associated Press.

La pareja se separó en agosto de 2019 y Adele solicitó el divorcio al mes siguiente. Un juez de Los Ángeles finalizó el divorcio la semana pasada. Según los documentos, Adele, de 32 años, y Konecki, de 46, utilizaron la mediación para llegar de manera amistosa a los términos de la separación.

Ambos renunciaron al derecho a buscar manutención conyugal y acordaron la custodia legal y física conjunta de su hijo Angelo, quien nació en 2012. Los documentos dicen que buscarán resolver cualquier problema sin litigio. Por otro lado, Adele mantuvo su nombre legal original, Adele Adkins, durante su matrimonio.

La superestrella británica del canto se casó con Konecki, cofundador de Life Water, una marca ecológica de agua embotellada, en mayo de 2018, según documentos judiciales. Pero ella se refirió a él como "mi esposo" durante un discurso de aceptación del Grammy en 2017, y los dos habían sido pareja durante varios años cuando se casaron.

El divorcio entre ambos famosos, generó diversas especulaciones sobre la repartición de bienes, pues la prolífica carrera musical de la británica, ha generado una fortuna estimada en 190 millones de dólares; mientras que la de Konecki, apenas llega al millón de dólares, y aunque a decir verdad, es muchísimo dinero, no se compara con la fortuna de Adele.

En dicho proceso de divorcio, se revelaron los bienes que forman parte de la fortuna de la intérprete de "Sky fall" (2012) corresponden a tres casas que ascienden a un valor de 22 millones de dólares; dos de los inmuebles se encuentran en Londres, Inglaterra y la tercera en Berverly Hills, Ca., Estado Unidos.

Entre otras cosas, se sabe que la británica de 32 años, solicitó el divorcio en 2019, cuando tenía más de siete años de relación con el también empresario. Ellos empezaron su historia de amor en 2011, cuando recién comezaron sus dates (citas).

Sin embargo, aunque Adele es una celebridad muy reservada, presentó un paquete de sentencia en la corte el pasado 15 de enero de 2021 para la firma del juez que llevaba el caso; esto, no sin antes llegar a un acuerdo con su ex esposo Simon Konecki.

Y tras ello, un tribunal de la ciudad de Los Ángeles, California, sentenció que el resultado del acuerdo de divorcio quedará en privado y amgos famosos firmaron de común acuerdo sobre el tema de la confidencialidad.

Con información de Agencia AP Los Ángeles / Fotografía Jordan Strauss / Invision / AP, archivo