Cuñada de Karla Panini HABLA de Karla Luna

Tras la ola de ataques que ha recibido Karla Panini y Amério Garza tras el engaño a la fallecida comediante Karla Luna, personas cercanas a la pareja han salido en su defensa como lo es el exmarido de La Comare Güera y ahora su cuñada Mar Garza, quien recientemente causó indignación con un comentario en la redes sociales tras burlarse de Karla Luna.

A casi tres años de la muerte de Karla Luna el drama del engaño continua y parece no terminar, pues Karla Panini se ganó el odio no solo de Monterrey sino de todo México luego de que la fallecida comediante revelara que su mejor amiga, casi hermana y su marido Américo Garza tenían una relación amorosa.

Lee también: Cepillín DEFIENDE el amor de Karla Panini y Américo Garza

Luego de unos días de que se reviviera el engaño y de el comediante Óscar Burgos saliera en la defensa de su ex, Karla Panini, una nueva polémica vuelve a surgir, luego de que la hermana de Américo Garza saliera en defensa de su cuñada.

Se trata de Mar Garza, quien se ha ganado el odio de todo Monterrey con sus recientes declaraciones en sus redes sociales. Resulta que la mujer cuestionó los recientes ataques que han recibido su hermano y su cuñada, y puso en tela de juicio la credibilidad de las palabras de la fallecida Karla Luna.

"Todos diciendo que el karma que le va a pasar muy mal algún día por todo lo que hizo y que va a sufrir y no se queee... Entonces pienso que cosa tan terrible habrá hecho la Luna porque pues ella, la engañaron, la maltrataron, no le pagaban y hasta cáncer le dio jajja, la enfermedad que hace que automáticamente uno sienta lastima por esa gente. No pues la pin... Luna si debió haberla cagado mucho para que le haya pasado todo eso”, fue lo que supuestamente escribió la cuñada de Panini y que alguna vez fue de Luna.

Como era de esperarse este comentario generó una ola de ataques en contra de Mar Garza por lo que aseguran que la mujer borró su publicación tras no soportar todos los ataques hacia su persona, sin embargo, hubo personas, quienes supuestamente tomaron capturas al mensaje, el cual rápidamente se volvió viral.

¿Y esa señora es cristiana según dice? Que asco burlarse de una mujer cuya vida cobró el cáncer y dejó huérfanos a esos niños. Yo no le deseo mal, tendrá que vivir todo el tiempo con su triste humanidad y eso, eso ya es demasiado”, “ Ojalá Dios le dé permiso a Karla Luna de venir a jalarle las patas a toda esa familia de HDSPM”, Hija d p..., todo se paga, lo debió d haber dicho, cuando Luna estaba viva!! “Ojalá le caiga directito a esta bruja el karma, por ese corazón negro que tiene que poca madre decir esas cosas, el cáncer es uña enfermedad muy triste ojalá y a esta le caiga pronto por maldita”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.