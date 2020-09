Cuñada de Belinda la destrona en mini falda, no se parece a Christian Nodal, se trata de Amely González Nodal, una joven muy guapa y simpática que ha sido comparada con su cuñada Belinda desde que dio a conocer su relación con Nodal en el programa de Tv Azteca, La Voz México.

Amely es la hermana menor de Christian. Son tres los hijos de la pareja Jaime González y Silvia Cristina Nodal Jiménez, siendo Nodal el mayor, ahora toda la familia está en el ojo del huracán ya que las ex parejas de Belinda, no hablan muy bien de ella, incluso hay quien la ha tachado de interesada.

En los quince años de Amely, Nodal decidió cantarle y presumir la hermosa relación que tiene con su hermana, una de las cosas más importantes en la vida de Nodal, es su familia, eso lo ha dejado muy claro.

Cuando Belinda y Christian Nodal dieron a conocer su noviazgo, definitivamente muchos se quedaron sorprendidos, ya que nunca esperado que una niña nice, estuviera junto al cantante de música, regional mexicano y viste como ranchero.

Pero la verdad es que conforme pasa el tiempo la pareja atrae más la atención de millones de seguidores, ahora los llaman belinodal, están tan pendientes de lo que hacen que en cada publicación de redes sociales se vuelven noticia.

También la familia de Nodal como es el caso de Amely González Nodal, quien luce muy bella en mini falda y deja ver que no le pide nada a ninguna famosa para llamar la atención de los hombres.

Christian Nodal la ha defendido ante todas las criticas y afirma Belinda, es la mujer de su vida por el momento, hasta piensa en casarse con ella el siguiente año, así que la familia de Beli ahora crecerá, aunque Belinda había declarado que no tenía planes de boda, pero ahora no dice que no.

Incluso uno de los tatuajes de Belinda en su tobillo dejó claro que Christian no está de paso en su vida, ya que dejó sus iniciales tatuadas: CN. Muchas han sido las criticas que esta pareja ha recibido, solo el tiempo dirá si su amor es real, mientras eso para, ambos disfrutan de su amor y su fama.

Apenas ayer, Belinda compartió una historia donde varios niños se acercaron a Nodal para pedirle que enviara saludos, les compara dulces y conviviera con ellos un rato, así que ambos se detuvieron y comenzaron hablar con los niños, quieren quedaron muy contentos cuando el cantante les regalo un billete de 100 pesos a cada uno y les prometió que les enviaría un saludo en el próximo video.

