Culpan a Sandra Echeverría por ruptura de Aislinn Derbez y Mauricio

Luego de la especulación de que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se habían separado tras no dedicarse mensajes de amor el Día del Amor y la Amistad, la verdad salió a la luz, cuando, a través de un comunicado en sus redes sociales la pareja confirmó que, efectivamente, estaban separados.

La separación de Aislinn Derbez y Mauricio causó mucha tristeza, tanto en el mundo de la farándula como en los seguidores de ambos, pues nadie entendía que fue lo qué sucedió, si constantemente demostraban el amor que sentía el uno por el otro. Tras el anuncio, llegaron las especulaciones, una de ellas es que la también actriz Sandra Echeverría tuvo algo que ver en la separación de la pareja.

Lee también: Así luce la niña más peluda del mundo al afeitarse tras enamorarse

Cabe señalar que Sandra Echeverría está casada con el músico Leonardo de Lozanne con quien tiene un hijo. Sin embargo, los usuarios de las redes sociales no dudaron en manifestar que la actriz había sido la tercera en discordia tras relacionar está situación con un mensaje que el actor del Señor de Los Cielos, compartió en sus redes sociales hace unas semanas en donde aparecía junto a Echeverría.

"Que delicia volver a coincidir, es de verdad un agasajo trabajar contigo! @sandraecheverriaoficial Gran ser humano y gran actriz. Te adoro, you rock!! ?￰ #peli #proximamente #pedroyhelena Pic by @steellense", escribió el actor.

Tras la publicación, los usuarios comenzaron a "atar cabos", y señalar a Sandra como la causante de está separación.

"La tercera en discordia te dicen @sandraecheverriaoficial me dueles @mauochmann"."Hacen muy bonita pareja". "Por eso no son estables en su relaciones estos actores. No se enamoran de la persona en sí, si no del papel de la actriz…", son algunos de los comentarios.

Hace un par de horas la actriz Aislinn Derbez manifestó que se alejaría temporalmente.