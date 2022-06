Culpan a Ingrid Coronado tras muerte de Fernando del Solar: "Si no lo hubiera abandonado seguiría vivo"

Tras darse a conocer el sensible fallecimiento del conductor de televisión, Fernando del Solar, Ingrid Coronado se volvió tendencia en redes sociales; muchos de los usuarios comenzaron a culpar a la conductora de Tv Azteca por el deceso del también actor, asegurando que si ella no lo hubiera abandonado cuando se enteró que tenía cáncer, él seguiría vivo.

La muerte del conductor argentino desató una ola de ataques en contra de la Ingrid Coronado, pues los usuarios de las redes sociales revivieron la polémica separación de los famosos. Fue en el 2015 cuando la relación entre Fernando del Solar e Ingrid Coronado llegó a su fin en medio del cáncer que el actor enfrentaba por lo que en su momento la presentadora también fue señalada.

En el 2016 Solar compartió durante una entrevista lo duro que fue su separación en medio de su enfermedad pero cuando tu compañera deja ser compañera era mejor vivir por serparado.

“El enfermarme me hizo darme cuenta que no era por ahí. Los mundos ya no son afines, cuando ya la compañera deja de ser compañera, si ser como era hace que nos distanciemos, bueno, listo.Se vive todo junto. No puedes decir, ahora me tomo cinco minutos por el tema emocional y ahora cinco para el tema de la enfermedad. No, pasa y a veces dices, bueno ya, son demasiadas cosas juntas. Sí me sobrepasó, no supe cómo manejarlo”, dijo en su momento el conductor.

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

Sin emabrgo, después de varios años separados, Fernando del Solar confesó para una entrevista con Venga la Alegría que Ingrid Coronado si estuvo con él durante su proceso contra el cáncer pero después perdieron el camino. “No era fácil convivir conmigo, pero tampoco era fácil convivir con alguien que está conviviendo con un enfermo... no servía ni para dar lástima... tomé la decisión de irme a vivir a mi casa de Cuernavaca”, dijo.

“Es horrible la situación para ambas partes. Y creo que cada quien hizo lo que pudo con las herramientas que tenía a la mano... Para mí era importante cerrar un círculo”, añadió el conductor argentino. Sin embargo, pese a estás declaraciones, tras la muerte de Fernando del Solar, los usuarios de las redes sociales culpan a Ingrid.

"Tal vez Fernando del Solar seguiría vivo si una hija de su pu.. ma.. no lo hubiera abandonado en un momento crítico de su enfermedad. Que chingue a su madre Ingrid Coronado y de paso Karla Panini también", escribió el usuario de Twitter @RichiBoy_. Como era de esperarse este mensaje desató una polémica y aunque muchos criticaron a la famosa, hubo quienes la defendieron e incluso retomaron uan declaración de Fernando del Solar en donde dice que él le pidió el divorcio.

Tal vez Fernando del Solar seguiría vivo si una hija de su puta madre no lo hubiera abandonado en un momento crítico de su enfermedad



Que chingue a su madre Ingrid Coronado y de paso Karla Panini también pic.twitter.com/P8ef8ZPIij — ricardo (@RichiBoy_) June 30, 2022

Lee también: Desde altamar, Mariana Botas presume cuerpazo en bañador perfecto para todos los cuerpos

Síguenos en