Cueste lo que cueste, Maite Perroni defenderá su honor y romance con ex de Claudia Martín

Fue a mediados del 2021 cuando la actriz y cantante mexicana, Maite Perroni fue señalada como la tercera en discordia en el matrimonio de Andrés Tovar y Claudia Martín. Tras superar esta controversia, la ex RBD indicó en una reciente entrevista que aún continúa la batalla legal en contra de una revista para defender su honor y romance con Andrés Tovar.

El pasado mes de abril, Maite Perroni confirmó que había demandado a una revista de circulación nacional por haberla difamado a ella y a su pareja, por lo que sigue luchando por defender su honor y romance con el ex de la protagonista de la telenovela “Los Ricos También Lloran”.

Tras superar esta controversia, la protagonista de la serie Oscuro Deseo recalcó en una reciente entrevista que se encuentra muy feliz y aprovechó para recalcar que su romance con Andrés Tovar no comenzó como se especuló, sin embargo, el tiempo le ha dado la razón. “Yo creo que cuando las cosas son de verdad, cuando las cosas son con amor, con amor verdadero, con buenas intenciones, cuando es genuino, el tiempo lo acomoda todo”.

Acto seguido, Maite Perroni manifestó que la polémica surgió debido a que ella no acostumbra a compartir su vida privada. “Yo no acostumbro a estar compartiendo mi vida íntima, ni mi vida privada, y en esta ocasión eso fue lo que sucedió. Nunca he compartido qué pasa con mi vida familiar, ni con mi vida personal, y al no haberlo hecho de esa manera, se dieron todas estas malinterpretaciones y todas estas notas negativas alrededor de nuestra relación”.

Al mencionarle sobre la revista de circulación nacional que la tachó de ser la amante del productor de Tv Azteca cuando este aún estaba casado con la actriz Claudia Martín, Maite Perroni manifestó que aún sigue la luchando para defender su honor. “Estamos actuando legalmente al expresar nuestro punto de vista y al actuar en contra de este medio de comunicación”.

La actriz dejó claro que su amor es sincero y real y que no comenzó como publicó la revista que demandó por lo que defenderá su honor. “Hubo momentos muy personales y muy íntimos donde fue muy difícil, pero al mismo tiempo tenía uno que armarse de la verdad y de la historia que realmente se estaba viviendo y disfrutarla en esa autenticidad, porque no había nada qué esconder, y por eso es que creo que nosotros podemos compartirnos libremente y con una sonrisa y disfrutando de la relación que tenemos y con mucho amor”, expresó.

Por otro lado, Maite Perroni desmintió también los planes de boda con el ex de Claudia Martín, pues aseguró que están en su mejor momento y están disfrutando al máximo su relación. “Queremos puros festejos, mira, ya me casaron, ya me embarazaron, nos han hecho adelantar muchos festejos ustedes con sus notas, pero ya les iremos contando las cosas cuando se vayan dando las cosas en su tiempo”.

Finalmente, la ex RBD descartó tener hijos pronto y sobre la posibilidad de congelar sus óvulos. “Creo que eso es una gran alternativa y mucho más para las mujeres que quieren prevenir, que quieren tomar una decisión más adelante, por lo pronto no, no estoy en este momento considerándolo, la vida y los tiempos se acomodarán y será cuando tenga que ser, pero definitivamente es una gran herramienta”.

