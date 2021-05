Cuatro parejas de famosos que son las más odiadas por el público

En el mundo de la farándula, como en el amor, no todo es miel sobre hojuelas y estas cuatro parejas de famosos lo saben muy bien, pues sus relaciones no fueron bien vistas desde el principio para varias circunstancias o porque se cimentaron sobre el sufrimiento de un tercero.

En un medio como el del espectáculo y la televisión, donde los reflectores siempre están puestos sobre ellos es complicado iniciar un romance sin que nadie sepa ya sea porque se quiere guardar el secreto y prefieren la privacidad, o, como en estos casos, había otra razón más poderosa para que nadie se enterara.

Sin embargo, el hilo siempre se rompe por lo más delgado y estas cuatro parejas de famosos se convirtieron en las más odiadas por el público por varias razones, y aunque ya hayan pasado varios años desde que revelaron sus relaciones los fans tienen memoria y no los perdonan, pues consideran que lo que hicieron no estuvo para nada bien. Aquí hacemos un recuento de ellas.

Irina Baeva y Gabriel Soto

La pareja conformada por Irina Baeva y Gabriel Soto se ha convertido en una de las más detestadas del medio artístico por una sólida razón: el actor le fue infiel a su entonces esposa Geraldine Bazán con la actriz rusa, a quien, a decir de la afectada, no la detuvo el hecho de que él estaba casado para iniciar una relación.

Inevitablemente, la bomba estalló y fue inminente el divorcio de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, quienes habían procreado dos hijas. El actor se fue a vivir con Irina Baeva y a la fecha presumen su amor en redes sociales, sin embargo, el público no les ha perdonado el que su romance haya nacido así y se los recuerdan cada vez que hay oportunidad.

Karla Panini y Américo Garza

Esta pareja pelea fuerte el trono por ser la más odiada de la farándula, y con justa razón. Karla Panini era compañera y amiga de la conductora de televisión Karla Luna. Aparentemente llevaba una excelente relación de amistad con ella y se convirtió su confidente cuando empezó a tener problemas en su matrimonio, hasta que se descubrió que tenía un romance en secreto con el esposo de su mejor amiga, Américo Garza.

Todo le explotó en la cara a Karla Panini cuando Karla Luna la enfrentó y le reclamó por haberle jugado chueco. La comadre traidora no sólo no se disculpó, sino que no le importó que su amiga estaba enferma de cáncer y estaba preocupada por sus hijos, y prefirió quedarse con Américo Garza. El público nunca le va a perdonar a la conductora de televisión el sufrimiento que le causó a su Karla Garza, quien ya descansa en paz.

Yadhira carrillo y Juan Collado

La de Yadhira Carrillo y Juan Collado es otra historia de traiciones. El afamado abogado estaba casado con Leticia Calderón, con quien procreó dos hijos, cuando comenzó su relación con la ex reina de belleza. La forma en que la protagonista de “Esmeralda” descubrió todo fue indignante pues su esposo abandono la casa donde vivían mientras ella estaba en el hospital.

Tiempo después, Juan Collado apareció del brazo de Yadhira Carrillo, con quien se casó meses después. Pero como el karma no perdona, el afamado abogado fue detenido tras un tiempo, acusado de lavado de dinero, y actualmente se encuentra recluido en un penal, donde la actriz lo va a visitar frecuentemente.

Edwin Luna y Kimberly Flores

Cuando Edwin Luna conoció a la guatemalteca Kimberly Flores estaba casado con la actriz Alma Cero, con quien, aparentemente, tenía una relación muy sólida. Sin embargo, todo cambió en una gira cuando conoció a Kimberly Flores y comenzó una relación sentimental con ello, lo que derivó en el divorcio con su esposa.

Tras separarte, Edwin Luna contrajo matrimonio con Kimberly Flores, pero los fans de Alma Cero nunca la aceptaron y le reprochaban su proceder en redes sociales, por lo que tuvo que eliminar la opción de comentarios. Cuando ella intentó lanzar su carrera musical, el público, que nunca olvida, la rechazó, y a la fecha no aprueban esta relación.