Cuánto paga Julián Gil a Marjorie de Sousa para manutención de su hijo

Desde el 2019, Julián Gil y Marjorie de Sousa llevan una batalla legal por la convivencia que el primero exige con el hijo que tienen en común .Pese a que hace unos meses se había dado a conocer que los actores de habían llegado a un acuerdo, nuevamente la polémica volvió a surgir luego de que Gil explotará el pasado fin de semana contra la madre de su hijo por querer quitarle la patria potestad.

"Quiero saber cómo le van a explicar a Matías que le quitó la patria potestad a su padre, ¿Por qué? Porque le dio la gana, por un capricho. Hoy les digo que ella lo va a lograr muy fácil, por manejo de influencias, poder, corrupción en el sistema judicial de México y todas las demás artimañas que están dispuestas a hacer", señaló videntemente molesto Julián Gil en un video luego de que su Marjorie de Sousa emitiera un comunicado donde hablaba de la situación legal pero sin mencionar de qué se trataba.

Como era de esperarse, el mensaje de Julián Gil desató una polémica, pues hasta la abogada de Sousa retó al actor. Gil confesó que para Marjorie, él solamente era una chequera, pues él no se ha desatendido de sus obligaciones como padre, sin embargo, no ha podido convivir con su hijo. “Para qué yo quiero la patria potestad de mi hijo si no me sirve de nada, hoy la tengo y solo me sirve para pagar pensión, pagar pensión, pagar pensión, soy una chequera”, lamentó.

Pero ¿ cuánto es lo que paga mensualmente Julián Gil a Marjorie de Sousa por la manutención de su hijo?. Fue en el mes de marzo cuando se dio a conocer la cantidad de dinero que el actor le pagaba mensualmente a su ex. Fue el periodista, Juan Manuel Cortés quien indicó que Sousa recibía aproximadamente 19 mil pesos.

“Él está pagando puntualmente la manutención del niño y es de 945 dólares (19 mil pesos), que es el 20 por ciento del salario de Julián en su programa deportivo (que tiene en Univisión)", señaló Cortés. Sin embargo, mucho se ha especulado que la actriz venezonala recibe 10 mil dólares de pensión, hecho por el que fue muy señalada y tachada de abusiva, pero el conductor de Suleta la Sopa aclaró realmente las cifras. Actualmente Julián percibe una cantidad de 95 mil pesos por mes por programa en Univisión.

Hace unas horas, Julián Gil ofreció una entrevista al programa radiofónico Todo para la Mujer en donde indicó que desconoce que fue lo que le hizo a Marjorie para que tenga esa actitud con él, además de que aclaró que su hijo Matías fue concebido cuando no eran novios.

"En 2016 tuvimos un encuentro, está dicho por ella, fugaz de una noche, de ese encuentro nació Mati", señaló. El actor argentino señaló que desde que él supo que sería papá se hizo responsable de la situación y fue ahí cuando realmente comenzaron un romance.

