¿Cuánto gana Rafael Amaya en El Señor de los Cielos?.

Los millones de dólares que Rafael Amaya, ha ganado a raíz de haber portagonizado la famosa serie de Telemundo “El señor de los cielos” es impresionante, ya que es uno de los actores más guapos y cotizados en el mundo de la televisión.

Ya se supo de la exhorbitante cantidad que Rafael Amaya, cobra por que La Loteria Nacional de la Ciudad de México fué quien reveló que el actor les cobraba la fuerte cantidad de dos millones 400 mil pesos sólo por asistir al evento.

Se dice que Rafael Amaya, se cotiza con una cantidad muy alta para particiar en diferentes eventos a dónde es invitado, por lo que en 2017, el actor le pidió a Telemundo: cinco millones de dólares, que en pesos mexicanos vendrían siendo ni mas ni menos que 94 millones, para poder firmarlo como uno de sus actores exclusivos.

Rafael Amaya con uno de sus mejores amigo, el cantante, Roberto Tapia. Instagram

Mismos rumores que fueron aclarados por el protaginista de “El señor de los cielos”, quien respondió:“Eso se me hace un poco exagerado la verdad”, recalcó Rafael Amaya.

Todo parece indicar que el protagonista de el señor de los cielos, Rafael Amaya perdió la cabeza y hay también quienes aseguran que su actitud es prepotente cuando lo invitan a diferentes tipos de eventos, aunado a lo carísimo que cobra ya nadie quiere contratarlo.

Pero fué a raíz de la narcoserie que protaginzó Rafael Amaya la que le dió paso para que su fortuna creciera, ya que, según Trome, él sería el artista latino mejor pagado en los último años, y aseguran también que la narcoserie fue la que despuntó su fama como actor.

Ya que Rafael Amaya, intentó encajar en el mundo de la música, por lo que decidió formar parte de el famoso grupo Garibaldi, pero el actor se dió cuenta que la música no era lo suyo por lo que comentó que que no tenía talento para el canto.

Y fué en una entrevista para TvyNovelas, donde confesó que de su generación de Garibaldi solo tres o cuatro canataban pero que sólo él no a lo que añadió: “eso me llevó a donde me encuentro ahorita. No puedo pelearme con mi pasado, porque todo lo que hice me llevó a ser lo que soy ahora y estoy muy contento de haber pasado por esa etapa”. Dijo Rafael Amaya.

Rafael Amaya le está sacando provecho al personaje que interpretó en la narcoserie “El señor de los cielos”, ya que después de eso, lanzó al mercado su línea de ropa con el mismo estilo que el protagónico de “El señor de los cielos” a la que llamó, Rafael Amaya Western Style.

Amaya explicó que su inspiración en las prendas fueron sus abuelos. “Yo quiero retomar las prendas que usaron mis abuelos, toda esa cultura, esa esencia norteña, y ponerla otra vez de moda”, finalizó Amaya.