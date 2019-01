Cuándo se transmitirán los Golden Globes

Si son fanáticos del cine, dejenme les cuento que los premios Golden Globes 2019, considerados la antesala a los Oscar, celebrarán su 76° edición y se transmitirán en vivo este domingo 6 de enero.

Los Golden Globes son considerados por muchos la antesala a los Oscar y son organizados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. A través de ellos se premia a lo mejor del cine y la televisión.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo en el Beverly Hilton de Los Ángeles y será transmitida en vivo a través de la cuenta de Facebook de los GoldenGlobes, a partir de las 19:00 horas de la Ciudad de México.

En televisión para América Latina, se emitirán a través de TNT a partir de las 18:00 horas (hora México). Esta edición será conducida por Sandra Oh y Andy Samberg.

"Vice", "A Star Is Born" y "Roma" son algunas de las películas que compiten con más nominaciones para los premios Golden Globes número 76.

Lady Gaga podría recibir su primer premio como mejor actriz y Christian Bale podría llevarse el Golden Globe como mejor actor por su actuación como DickCheney en Vice.

Muchas sorpresas se esperan en la gala, en donde por ejemplo figuran en la terna a "Mejor drama": "Black Panther", "Blackkklansman", "Bohemian Rhapsody", "A star is born" y "If Beale Street Could talk".