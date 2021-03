Cuando desperté estaba desnuda: Cynthia Klitbo confiesa que vivió abuso sexual a los 14 años

En fechas recientes, muchas famosas encontraron el valor para revelar que han sido víctima de violencia, acoso o abuso sexual por parte de sus parejas o personas cercanas a su círculo social y familiar, lo que ha hecho más visible esta situación que sufren miles de mujeres en todo el mundo.

Ahora fue la actriz de televisión Cynthia Klitbo quien confesó que, desafortunadamente, pasó por una situación como ésta cuando tenía apenas 14 años y era todavía una adolescente ingenua, por lo que se aprovecharon de ella de una forma ventajosa.

Cynthia Klitbo se atrevió a romper el silencio en una entrevista con la revista TV notas, donde habló sobre el tema y detalló lo complicado que fue enfrentar una situación de abuso sexual a esa edad, además de dar a conocer detalles sobre qué medidas tomó.

La nacida en Zacatecas recordó que a los 14 años tenía un novio llamado “Beto” Reyes y que él la llevó a una fiesta con jóvenes de mayor edad, donde ella perdió el conocimiento en algún momento y cuando despertó se encontraba desnuda y en medio de un grupo de hombres. Ahí se dio cuenta que la habían violado.

“Cuando desperté estaba toda vomitada, me estaba broncoaspirando y desnuda, rodeada de todos estos chavos. Y un chavo de ahí a una amiga y a mí nos sacó con un abrigo y nos fuimos en un coche llorando los tres”, mencionó la actriz de “La dueña”.

Cynthia Klitbo señaló que no denunció a sus agresores pues, aunado al miedo que sentía, no quería pasar por todo el trámite que tiene que vivir una mujer que ha sido abusada sexualmente y no deseaba que la revictimizaran, más bien quería olvidarlo.

Sin embargo, aquella no fue la primera ocasión en que la actriz mexicana pasó por situaciones similares, pues ella misma declaró a la revista que ha sido víctima de abuso en otras ocasiones: ““a mí me pasó más de una vez, yo he sido una mujer violada varias veces”.

Asimismo, la belleza de Cynthia Klitbo ha sido también una maldición pues en el colegio también sufrió acoso sexual por parte de sus compañeros o de personas que se encontraban cerca de su centro escolar, era una situación constante para la zacatecana, quien tuvo que vivir con eso gran parte de su vida.

La histrionisa reveló que el exnovio que la llevó a la fiesta a los 14 años volvió tiempo despues para pedirle perdón pero ella no aceptó ninguna de sus disculpas pues se dio cuenta “que fue un desgraciado y no se vale”.

Cynthia Klitbo se unió así a las famosas que han denunciado situaciones de violencia y abuso sexual por parte de personas cercanas, como el caso de la hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, y la actriz Regina Blandón.