Cuando Verónica Castro le pidió perdón a la esposa de Manuel el ‘Loco’ Valdés

En la década de 1970, Verónica Castro sostuvo una polémica relación amorosa con el cómico y actor Manuel el “Loco” Valdés cuando ella todavía era muy joven y comenzaba a forjar su carrera en la televisión, mientras que él ya era un personaje consagrado.

De ese romance nació Cristian Castro, quien en un principio tuvo poca interacción con su padre pues cuando Verónica Castro descubrió que él estaba casado decidió cortar la relación y encarar su embarazo sola, además de sentir remordimiento por la entonces pareja del comediante.

Años después, la propia Verónica Castro reveló en una entrevista con Mirtha Legrand que le pidió perdón a la esposa de Manuel el “Loco” Valdés, Yolanda Peña, después de un tiempo, cuando se dio cuenta que había cometido un error al sostener un romance con él.

¿Se sintió culpable?

Fue en 1997 cuando la “Chaparrita de oro” se presentó en el programa “Almorzando con Mirtha Legrand”, en Argentina, donde habló de sus nuevos proyectos y de algunas anécdotas en su extensa trayectoria, además de recibir el cariño del público en un país donde es toda una estrella.

La charla comenzó con una plática amena ambas sentadas en bancos altos y Verónica Castro se llevó los halagos al presumir su delgada figura en un vestido negro, muy elegante y muy sensual, para posteriormente pasar a la mesa y entrar en más confianza y fue ahí donde reveló que le ofreció disculpas a la esposa del padre de su primer hijo.

Mirtha Legrand le preguntó a la protagonista de “Los ricos también lloran” si había sido complicado para ella ser madre soltera y fue ahí donde reconoció que no era fácil pero sí le había gustado desempeñar ese papel, aunque a veces se cuestionaba cómo hubiera sido en caso de tener una pareja.

“Para compartir responsabilidades pero haberlo hecho sola creo que estuvo bien, fue un reto doble, salió muy bien, bendito sea Dios, les he dado a mis hijos lo más que he podido, me he partido en varios pedazos como mamá, que lo hago muy mal, soy mamá de medio tiempo”, mencionó la actriz haciendo alusión a lo ajetreado de su trabajo.

Pero eso no fue todo, pues Verónica Castro también señaló que cuando se embarazó de Cristian Castro era muy joven y quizá cometió un error: “Él (el “Loco” Valdés) estaba comprometido, tenía una pareja… terminé ofreciéndole disculpas a su misma mujer porque no se me hacía correcto”.

La cantante entendió con el tiempo que hay que tener empatía y sororidad con otras mujeres, por lo que su conciencia descansó cuando le pidió perdón a la esposa de Manuel Valdés: “Estaba yo perdidamente (enamorada)… (Se disculpó) Porque la hice sufrir y yo también soy mujer y no me gustaría que me hicieran sufrir tampoco, no hago a la gente lo que no quiero que me hagan a mí”, señaló.

Verónica Castro reveló que cuando pidió perdón, la esposa se sorprendió mucho, pero tenía que hacerlo pues sentía que lo necesitaba: “Capté lo que había hecho, porque era muy joven, y realmente yo quería tener un hijo, no fue ningún momento de equivocación, fue realmente un deseo muy grande y gocé mucho a mi Cristian”. Mira la entrevista a partir del minuto 31.

