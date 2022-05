Cuando Sherlyn salió en defensa de Yolanda Andrade ante Verónica Castro

Hace unos años, la polémica envolvió a Verónica Castro y Yolanda Andrade luego que ésta última revelara que sostuvo una relación sentimental con la famosa protagonista de “Los ricos también lloran” y que incluso se casaron en una ceremonia en Amsterdam, algo que encendió las redes y el mundo de la farandula.

Sin embargo, la “Chaparrita de oro” salió a negar esta versión y decidió incluso retirarse un poco de la vida pública, además de analizar finalizar su carrera en la televisión, pues nunca aceptó haber tenido un romance con otra mujer y descalificando los dichos de presentadora de TV.

Y fue tras esto que Sherlyn salió en defensa de Yolanda Andrade ante Verónica Castro y le pidió a la cantante no tomarse las cosas “a pecho”, además que ese era un tema que no tendría ni por qué causar polémica, pues a estas alturas, nadie debería cuestionar las preferencias sexuales de las personas.

Así intervino Sherlyn en la polémica

Fue en 2019 cuando se desató el escándalo entre Verónica Castro y Yolanda Andrade y tras el cruce de declaraciones, Sherlyn salió al quite de quien fuera su compañera en “Netas divinas” y fue muy clara en pedir tolerancia al público.

En una entrevista con el programa “Sale el sol”, Sherlyn señaló: “Yo creo que no debería ser algo que tuviera que acaparar ni titulares, ni esto, yo creo que se le ha dado muchísimo rollo a este tema y no tiene por qué… Asumo el amor como lo que es, un sentimiento hermoso que no tiene por qué ensuciarse y no tiene por qué satanizarse en la envoltura que sea”.

En aquel entonces, Sherlyn brindó su apoyo a Yolanda Andrade y dio a conocer que aunque la presentadora de TV no estaba deprimida, sí pasó por una etapa incómoda luego de que Verónica Castro negara a capa y espada su supuesta boda en Amsterdam.

Incluso, la participante de “Tu cara me suena” le aconsejó a la actriz de telenovelas que no se tomara las cosas tan a pecho en las redes sociales, pues la “Vero” había publicado un mensaje en el que daba a entender que se retiraría definitivamente por el escarnio al que había sido sometida.

“También a Vero no le tocó vivir en esta etapa de redes sociales tan intensa que nos ha tocado a nosotras, en las que se te van resbalando las cosas (...) Siento que puede venir por ese lado que se sintió invadida, agredida, que no se lo tome tan a pecho, no pasa nada”, dijo en aquel momento.

Sherlyn también reiteró su apoyo a Yolanda Andrade, a quien consideró una mujer honesta y trasparente: “Todas sabemos el corazón de Yolanda y todas sabemos que si algo tiene es ser una mujer honesta, estamos ahí para respaldarla y para decirle 'bebé, no es la primera ni será la última, relájate y vámonos’”.

