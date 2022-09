Cuando Ricky Martin fue el tercero en discordia entre Aracely Arámbula y su novio

Los romances de la actriz Aracely Arámbula que se han ventilado a lo largo de su carrera no han sido muchos pero sí muy significativos; entre los galanes que compartieron besos y algo más con 'la Chule' figuran Eduardo Verástegui -su primer novio-, Fernando Colunga, Sebastián Rulli y Luis Miguel -con quien tuvo dos hijos-, casi todos salidos de las telenovelas; pero así fue la vez que un tercero en discordia acabó con el primero de sus romances.

Se trata del cantante puertorriqueño Ricky Martin, de quien se sabe que desde hace años se declaró gay públicamente y o sólo eso, sino que además, han salido a relucir algunas de sus parejas, entre ellos, el actor Eduardo Verástegui, a que eligió como su pareja cuando éste tenía una relación sentimental con Aracely Arámbula.

Misma que surgió cuando la actriz compartía créditos protagónicos con Eduardo Verástegui en la telenovela "Soñadoras" (1998-1999) como Jacqueline de la Peña y Manuel Vasconcelos Jr., y aunque él estaba muy enamorado de ella en la ficción, ella prefería darlo todo por un amor imposible, su profesor de Literatura José Luis Dueñas, personaje interpretado por Arturo Peniche.

No obstante, la convivencia diaria en los foros de grabación llevó a los actores a tener una noviazgo en la vida real que traspasó la pantalla chica... Pero ¡oh decepción! Pues con el tiempo se supo que 'la Chule' vio obstaculizada su felicidad con su primer amor luego de que Ricky Martin se entrometiera en su relación con Eduardo Verástegui...

Y es que, de acuerdo con la periodista de espectáculos Ana María Alvarado, quien actualmente figura en las filas de Imagen TV, fue quien reveló que había sido la propia 'Chule', quien había contado que el boricua, intérprete de "Livin' la Vida Loca" de los 90's, fue quien le quitó al novio.

En un vídeo que circula en el Canal XclusivasTV de YouTube, se escucha cuando lo dice entre risas: "Ella nos lo dijo de su boquita -a lo mejor ya no se acordará-, pero dijo: 'Ése me quitó a mi novio'...". Según contó la conductora de diversos programas de espectáculos de Imagen Tv, fue en un concierto del cantante que la chihuahuense lo señaló como el que le quitó a su novio, refiriéndose directamente a Eduardo Verástegui.

Sin embargo, fue en la misma época que se ventiló que Ricky Martin y Eduardo Verástegui era muy amigos, por lo que luego de ser novio de Aracely Arámbula, parece que el histrión se decidió por el cantante, quien se habría visto deslumbrado por él.

Hoy, ese penoso incidente ha quedado atrás y tanto Ricky Martin como Aracely Arámbula gozan de los amores de su vida, mientras que Eduardo Verástegui decidió retirarse de la actuación y desde hace algunos años, practica una vida célibe y es un activista social, aunque sus participaciones en la pantalla chica, no quedan en el olvido.

