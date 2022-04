Cuando Raúl Velasco humilló a Thalía en Siempre en Domingo, llamándola 'corrientota'

Pese a que en la actualidad y desde hace un poco menos de tres décadas, Thalía se ha posicionado como una de las cantantes y actrices preferidas del público mexicano y extranjero, en sus inicios, las cosas no fueron tan fáciles, pues pasó por momentos muy bochornosos, como cuando el recordado presentador de televisión Raúl Velasco, la humilló frente al público llamándola 'corrientota' en el programa "Siempre en Domingo".

La protagonista de telenovelas como "María Mercedes", "Marimar" o "María la del Barrio" pasó por la incomodidad de escuchar de boca del propio Raúl Velasco, llamarla con semejante adjetivo calificativo en la que fue su segunda visita al programa que lideraba el comunicador, el cual representaba una fuerte plataforma de lanzamiento a la fama para los artistas.

Pues despiadadamente fue llamada 'corrientota' con todas sus letras tras referirse a que ya le habían cambiado su imagen luego de haber asistido por primera vez al show de televisión "Siempre en Domingo", tras su debut como solista en 1990; pero no contaba con que en su segunda visita, el padre de Karina Velasco la iba a dejar en ridículo.

Del halago a lo más ruin

Y es que, la hoy esposa del empresario Tommy Mottola, literalmente se quedó con la boca abierta tras escuchar muy atenta una serie de halagos: Desde el día que debutaste en el programa hasta ahora, has tenido una evolución mucho muy grata, lo que tienes ahora, corresponde a una chica, joven, alegre".

Pero no se imaginó que en seguida escucharía: "Te quitaron lo corrientota que te habían puesto el primer día, ¡y ahora te ves!... ¡Miren ustedes nada más! ¿qué le pueden pedir a Thalía?", dijo entre risas el conductor. Y lo que empezó como un grato momento, se convirtió en uno de los más vergonzosos de su vida en sus inicios como cantante.

En medio de la evidencia que sería la más grande de su vida, a Thalía sólo le quedó poner su cara de sorpresa y reír ante la humillación en televisión nacional. El ajuar que la ex reina de las telenovelas correspondía a una blusa amarilla con una flor de girasol en el cabello y un shortcito negro con unas botas largas de color negro.

Y hoy que Raúl Velasco ya o vive y Thalía se ha convertido en una de las estrellas favoritas del espectáculo a nivel internacional, se pueden leer en las redes sociales, comentarios que demuestran la inconformidad de los internautas y seguidores de la cantante, tales como:

"El Sr. Raúl Velasco tenía una boca demasiado grande, y no medía sus palabras ni su arrogancia", "Pocas personas tan idiotas que no saben respetar... pobre Thalía, se veía súper incómoda con tan pésimo comentario", "Qué pedo con Raúl Velasco (QEPD) diciéndole a Thalía: 'Te quitaron lo corrientota'...", o "Lo corrientota y no sabiendo que ella escogía los vestuarios, o sea que le dijo corriente".

Raúl Velasco lideró el programa "Siempre en Domingo" por 28 años, por lo que tuvo el privilegio de presentar a cientos de artistas que se presentaron en su programa, pero tras esa postura que lo caracterizaba, Thalía no fue la única estrella a la que el presentador humilló; entre otros cantantes figuran Julio Iglesias, Lucero, José José, Chayanne, Luis Miguel y muchos más.

Éste es el bochornoso momento que vivió Thalía en televisión nacional hace algunos ayeres

