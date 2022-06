Cuando Maribel Guardia retocó una foto pero el espejo la traicionó

Sin duda alguna, Maribel Guardia es una de las mujeres más evidiadas del mundo, pues pese a que tiene 63 años cumplidos luce como toda una quinceañera, o por lo menos así lo demuestra en sus redes sociales, sin embargo, hace un tiempo causó toda una polémica luego de compartir una fotografía frente al espejo y este la traicionó.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Maribel Guardia posó muy sexy sobre un sillón que estaba junto a un espejo, mientras lucía un conjunto de pantalón y una blusa color mostaza, la actriz descuidó un detalle muy importante a la hora de tomarse la fotografía, pues nunca se percató del reflejo del espejo el cual la traicionó.

"Deja absolutamente todo en manos De Dios, Dulces sueños y bendiciones para todos", escribió la actriz de Corona de Lágrimas 2 junto a la fotografía por la que recibió cientos de halagos pero también cientos de críticas por este pequeño detalle que terminó por evidenciar su verdadera edad; pues a la ex del fallecido cantante Joan Sebastian se le pueden ver las arrugas en su cuello.

Lee también: Como Yanet García, María Chacón posa en chiqui bañador que no esconde nada

"Pobre mujer, ya por más q quiera parecer más joven a su edad ya no puede esconder más, aparte su voz y su risa ya se oyen de señora de la 3ra edad, solo que con tanto estirón, pero si hay áreas que por más que quiera ocultar la edad, estas la delatan, como aquí en sue cuello", "Ya le pego "el Viejazo"Raro el efecto en el espejo", "Es que no le pudo poner el Photoshop al espejo", "Quién en su sano juicio creyó que no editaba sus fotos para reírme a carcajadas" fueron algunas de las críticas que la famosa recibió en la publicación que rápidamente se viralizó.

Sin embargo hubo usuarios que no dudaron en defender ex reina de belleza e incluso cuestionaron a todos aquellos que la critican si alguna mujer de su familia luce igual que la actriz a su edad.

"Con retoque o sin retoque ya quisieran muchas de las que la critican lucir ese cuerpazo", "Ya quisiera yo a mis 34 verme asi!!! Y si tiene cirugías pues muy su dinero", " ya quisieran todas llegar a esa edad y verse la mitad de como esta ella ahorita que risa gente criticona.", "Que belleza de mujer...ya quisieran verse asi muchas en sus 20's", fueron algunos de los mensajes en defensa de la actriz.

Lee también: Maribel Guardia, la mamá de las pollitas de Corona de Lágrimas 2

Cabe mencionar que el pasado mes de mayo Maribel Guardia cumplió 63 años, y aunque muchos usuarios la critican, otros coinciden que la famosa es un ejemplo de que la edad no es impedimento para lucir una figura envidiable y un rostro espectacular.

Síguenos en