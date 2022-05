Cuando Cynthia Rodríguez le mandó indirecta a Carlos Rivera: ¿Y el anillo pa´cuándo?

Tras llevar ya varios años como pareja, Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera parece que están listos para dar el siguiente paso en su relación y ambos han manifestado, por separado, su deseo de convertirse en padres, pero de boda, todavía no han dicho absolutamente nada.

Es por ello que cuando Cynthia Rodríguez hizo una imitación de Jennifer Lopez dentro del reality “Reyes del playback”, en “Venga la alegría”, matutino de TV Azteca, inmediatamente los fans de la pareja lo tomaron como una indirecta hacia el cantante, pues parecía que realmente le estaba cuestionando sobre algo muy importante.

Con la frase “¿Y el anillo pa’cuándo?”, de la popular canción “El anillo” de la “Diva del Bronx”, La presentadora de televisión le mandó una indirecta a Carlos Rivera para que ya se decida a formalizar su relación y fijen una fecha de boda, pues ésta es una de las más esperadas del medio del espectáculo.

Aprovecha el performance de JLo

Durante “Reyes del playback”, Cynthia Rodríguez se lució de principio a fin como una de las participantes favoritas para llevarse el título, pero cuando le tocó hacer una imitación de Jennifer Lopez aprovechó la oportunidad para elegir una canción que lanza una pregunta muy directa a su novio.

Luciéndose en un body dorado y un top de flecos en el mismo tono, además de varias cadenas amarradas en el torso y las caderas, la coahuilense hizo la temida pregunta para muchos, mientras señalaba su dedo anular ante la cámara y movía sus curvas.

“¿Y el anillo pa’cuándo?”, fue la pregunta que lanzó Cynthia Rodríguez durante su performance, en el que lució como la verdadera “Diva del Bronx”, luciendo una peluca dorada y moviéndose bajo la lluvia artificial.

Aunque se trató de una imitación, los fans de la ex académica no dejaron pasar el detalle y varios etiquetaron a Carlos Rivera en el video compartido en Instagram, haciendo alusión a que la cuestión iba directamente para él como una especie de “reclamo” por no haberle dado todavía un anillo de compromiso a la cantante.

“@_carlosrivera el anillo pa cuando“, “A Carlos Rivera se le va la cucha al monte así que no te dará el anillo“, “Carlos Rivera ha abandonado el grupo jajaja“, “Ese tipo sólo te tiene ahí, no te quiere bien“, “Ahí te hablan, Carlitos“, “Pensé que en realidad era JLo”, “Carlos Rivera, creo que te hablan”, fueron algunos de los comentarios que se hicieron presentes en el post.

Y es que luego de varios años de relación, Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera ya comparten la misma casa y también las ganas de convertirse en papás, y según lo que ha trascendido es que la conductora de TV está dispuesta a tomarse un tiempo fuera de la televisión para conseguir su sueño de embarazarse, aunque no lo ha confirmado.

