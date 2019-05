Crtican a Karol G y Anuel AA en redes por 'torturar' estrella de mar: Video

República Dominicana.- La pareja de reguetoneros Karol G y Anuel AA compartieron como en otras oacasiones momentos de sus vacaciones juntos, esta vez estuvieron en República Dominicana y visitaron una de sus hermosas playas, pero sus seguidores los criticaron por haber 'torturado' una estrella de mar. ¡Qué pasa!

La cercanía con sus seguidores de redes sociales le hicieron una mala jugada a Karol G quien pretendía compartir un poco de su relación con Anuel AA mientras vacacionaban. Resulta que a la pareja se le ocurrió tomar una estrella de mar y sacarla del agua, acción que desató la furia de los internautas, de ahí la controversia.

Científicamente está comprobado que las estrellas de mar se intoxican cuando son sacadas de su hábitat natural, ya que estar en contacto con el aire sufren de intoxicción por dióxido y/o monóxido de carbono y un periodo de tres a cinco minutos mueren. Además al ser tocadas, estar fuera del agua, ser scadas y metidas en la playa, ser apiladas y otros factores las llevan a la muerte por estrés.

Si ustedes supieran por que Emma no suelta la cadena ����‍♀️����‍♀️����‍♀️����‍♀️����‍♀️ Le tiene miedo al mar jaja se cree que hay un tiburón en todos lados ���������� Trate de relajarlo con una estrella, Cosa que no funcionó �� ... En todo caso, le pusimos Lady Gaga y soy super consiente de que no pueden estar por mas de 5 minutos fuera del agua, así que después de unos 20 segundos la dejamos feliz en el mar con sus amigas ⭐️, escribió Karol en la descripción.