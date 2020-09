Critican al programa Hoy por invitar a Livia Brito; piden que se vaya de México

Pese a que Livia Brito ha pagado caro la agresión al fotógrafo Fernando Zepeda, pues desde entonces su la imagen se ha visto seriamente dañada, a tal grado de que ha perdido dos protagónicos de telenovelas; uno fue el de Juan Osorio para la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, y el otro de la productora Carmen Armendáriz para la novela ¿Te acuerdas de mí? .

En el caso de Juan Osorio, el productor prefirió complacer a su público y dejar fuera a Livia Brito de su proyecto, así lo dijo: "Mira, no hay que profundizar mucho, me reuní con ella, creo que el público tiene mucho que ver en esta decisión, acostumbro a respetar al público, a ustedes (los medios de comunicación), yo estoy en contra de la violencia y en contra de las expresiones no gratas, yo quiero mucho a mi país, estoy muy orgulloso de ser mexicano y no me gusta que le falten al respeto a mi país", explicó el productor durante una rueda de prensa para manifestar que no estaba de acuerdo con la acción de la cubana.

Osorio también señaló que su decisión estaba respaladada por los directivos de Televisa: "Yo tengo que asumir la responsabilidad, en este caso la decisión fue mía, tengo el apoyo de la empresa, cuando me senté con Livia acordamos que no era conveniente que estuviera en la novela, ella tenía sus asuntos que resolver y yo tenía que comenzar a grabar y por conveniencia al producto había que cambiar", agregó.

Pese a estas declaraciones, Livia Brito desmintió la versión de Osorio y manifestó que había sido por desición propia no tomar el papel, pues prefería tomarse un descanso. "Desde que terminé ‘Médicos’ no quería tomar proyecto, decidí descansar un año, le agradecí a Juan por la oportunidad y acordamos trabajar más adelante. Todo el éxito para esta producción y su elenco.”, escribió la actriz en una publicación de Univisión en Instagram.

Sin embargo, no fue todo, ya que la cubana volvió a causar polémica en las redes sociales tras ser invitada al programa matutino Hoy. Los usuarios de las redes sociales pidieron al programa no volverla a invitar.

¡Ya arrancamos y tenemos muchas sorpresas para ti! #HoyDisfrutoDe tu compañía, quédate con nosotros y juntos arranquemos este martes con una gran sonrisa �� pic.twitter.com/58pPlKdk3C — Programa Hoy (@programa_hoy) September 8, 2020

“No la queremos en Hoy”; "Que se vaya de México"; "Fuera del país";“Que triste que inviten a alguien no grato para los mexicanos”; “Para que la invitan”; “Es desagradable”; “Les valió que haya agredido a un reportero”; “Lo que hacen para subir el rating”, "@programa_hoy no entendemos porque invitan a la cubana Livia Brito después de las acciones que hizo contra un fotógrafo, saquen a esa mujer de México, gente así no la queremos, pero ustedes son amantes de cobijar extranjeros, mejor den oportunidad a tantos mexicanos capaces", son algunos de los comentarios que circulan en las redes sociales.

Desde la agresión al fotógrafo Lidia se ha mostrado muy activa en sus redes sociales, pues pese a que se le han cancelado algunos proyectos desea seguir vigente y de nueva cuenta conquistar a todos los mexicanos.

Fue el pasado mes de julio cuando Liviaa Brito y su novio Mariano golpearon al fotógrafo Fernando Zepeda en Cancún. La pareja disfrutaba de la playas cuando fueron fotografíados por Zepeda, situación que no le agradó a la actriz.

La discusión terminó en golpes, Fernando tuvo que recibir atención médicaa luego de que Mariano lo golpeara con la cámara fotografica.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ