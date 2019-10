Critican a Violeta Isfel por atrevida foto tomada por su esposo

Duras criticas ha recibido la actriz Violeta Isfel tras sorprender a sus seguidores de Instagram con una imagen tomada por su esposo como Dios la trajo al mundo.

La fotografía en donde se observa a Violeta Isfel acostada sobre la cama y sin ropa, junto con su esposo, el cual tiene una de sus manos en el glúteo de la actriz. La imagen ha generado una polémica en las redes sociales, pues los haters no dudaron en criticar a la actriz de la exitosa telenovela Atrévete a soñar.

Lee también: La portada que José José y compartió con Edith González

La imagen fue compartida con un mensaje en donde la actriz señala que una imagen lo dice todo. “Una imagen lo dice todo. La vida son momentos. Amo tu visión del mundo esposo”.

Como era de esperarse, los comentarios se hicieron presentes, mientras que algunos usuarios manifestaban que no tenía nada de malo, otros señalaron que la fotografía era vulgar y que no había necesidad de eso, por lo que la actriz optó por responder tanto aquellos que la criticaron como a los que admiraron su belleza.

“Mi foto es artística y hermosa. Me encantó la forma en la que mi esposo me ve y me admira. Es una imagen digna de compartir”, se defendió Violeta Isfel.

La actriz también fue cuestionada sobre que es lo que pensaba su hijo adolescente de esta imagen.

“Si fuera tu hijo me daría pena”, le escribió una de las seguidoras. Pero la actriz no se quedó callada por lo que le respondía a la chica.

“¿Por? Mi hijo no tiene prejuicios”, dejó claro.